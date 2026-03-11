Dia de São José

Celebrações em Manaus acontecem no dia 19 de março, com missas ao longo do dia e procissão luminosa pelas ruas da zona Sul

O Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus, celebra o Dia de São José, em 19 de março, com uma programação especial de fé e devoção.

As atividades incluem novenas com missas ao longo do dia e uma procissão luminosa em honra ao Santo Padroeiro das Famílias e Esposo da Virgem Maria.

Com o tema “José de Nazaré: Árvore Forte, protetor de Maria e de Jesus”, as novenas com missa ocorrerão nos horários tradicionais do santuário: 6h, 9h, 12h, 16h e 19h.

Além disso, a concentração para a procissão começará às 17h, com saída prevista para 17h30.

Momento de fé e renovação espiritual

De acordo com o pároco-reitor do Santuário, Pe. Francisco Alves de Lima, sdb (P. Chicão), a data representa um momento especial para os devotos renovarem a fé e a devoção a São José.

“Queremos sempre contar com a poderosa intercessão de São José. Por isso, convidamos todos os devotos e peregrinos a virem até à ´Casa de José´ e ´Santuário do Trabalho´ para celebrar conosco. Além disso, queremos nos comprometer ainda mais com Jesus de quem somos discípulos missionários. Portanto, essa bonita Solenidade se traduz como um momento de agradecimento e pedido de bênçãos para poder continuar a caminhada no dia a dia, contando sempre com a proteção do ‘santo da quaresma’ e dos ‘milagres discretos’, que nos ajuda a viver o extraordinário no ordinário da nossa vida”, comenta o salesiano de Dom Bosco.

Tríduo prepara fiéis para o Dia do Padroeiro

Antes da celebração principal, o santuário realiza o Tríduo em honra a São José, preparando espiritualmente os fiéis para a solenidade.

As celebrações ocorrerão nos seguintes dias e horários:

1º dia: segunda-feira (16/03), às 19h

segunda-feira (16/03), às 19h 2º dia: terça-feira (17/03), às 19h

terça-feira (17/03), às 19h 3º dia: quarta-feira (18/03), às 18h30

Procissão luminosa percorre ruas da zona Sul

Um dos momentos mais aguardados da festa é a procissão luminosa, que percorre ruas dos bairros Praça 14 de Janeiro, Centro e Cachoeirinha.

A manifestação popular de devoção terá início às 17h, com saída do próprio santuário. O trajeto seguirá pelas avenidas:

Visconde de Porto Alegre

Sete de Setembro

Castelo Branco

Ramos Ferreira

Duque de Caxias

Ao final do percurso, será celebrada a novena de encerramento da solenidade, na área externa do santuário.

“Todos nós, josefinos, somos convocados e chamados a partilharmos tantos milagres e experiências de encontro com o Senhor, pelas mãos providente de São José e, assim nos sentirmos ainda mais reforçados na caminhada. Para a procissão temos que vir preparados com três elementos, o primeiro é interior: o nosso coração; o segundo é trazendo uma vela, também agradecemos quem pude trazer também mais velas para partilhar com outros devotos, afinal José também nos testemunha que Jesus é a luz a nossa vida. O terceiro é um bom guarda-chuva, porque estamos no inverno amazônico. Vamos caminhar e agradecer a Deus, por esse momento único”, enfatiza Pe. Francisco Lima.

Tema destaca São José como “árvore forte”

A temática da festa recorda São José como uma árvore forte, símbolo de proteção e cuidado com Jesus e Maria.

Na Amazônia, a referência dialoga com árvores frondosas como samaúma, mangueira, angelim e castanheira, que oferecem sombra e proteção.

Assim como essas árvores são únicas e especiais, José é apresentado como uma árvore enraizada, abençoada e fortalecida por Deus.

Outra perspectiva destacada é a da árvore genealógica, que liga Jesus diretamente à descendência do rei Davi, conforme anunciado nas profecias messiânicas.

Nesse sentido, o novo povo de Deus é comparado aos “ramos ligados à videira verdadeira que é Jesus” (cf. Jo 15,1-17). Como pai terreno de Cristo, São José também é considerado pai espiritual dos discípulos missionários do Senhor.

