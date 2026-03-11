O Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus, celebra o Dia de São José, em 19 de março, com uma programação especial de fé e devoção.
As atividades incluem novenas com missas ao longo do dia e uma procissão luminosa em honra ao Santo Padroeiro das Famílias e Esposo da Virgem Maria.
Com o tema “José de Nazaré: Árvore Forte, protetor de Maria e de Jesus”, as novenas com missa ocorrerão nos horários tradicionais do santuário: 6h, 9h, 12h, 16h e 19h.
Além disso, a concentração para a procissão começará às 17h, com saída prevista para 17h30.
Momento de fé e renovação espiritual
De acordo com o pároco-reitor do Santuário, Pe. Francisco Alves de Lima, sdb (P. Chicão), a data representa um momento especial para os devotos renovarem a fé e a devoção a São José.
“Queremos sempre contar com a poderosa intercessão de São José. Por isso, convidamos todos os devotos e peregrinos a virem até à ´Casa de José´ e ´Santuário do Trabalho´ para celebrar conosco. Além disso, queremos nos comprometer ainda mais com Jesus de quem somos discípulos missionários. Portanto, essa bonita Solenidade se traduz como um momento de agradecimento e pedido de bênçãos para poder continuar a caminhada no dia a dia, contando sempre com a proteção do ‘santo da quaresma’ e dos ‘milagres discretos’, que nos ajuda a viver o extraordinário no ordinário da nossa vida”, comenta o salesiano de Dom Bosco.
Tríduo prepara fiéis para o Dia do Padroeiro
Antes da celebração principal, o santuário realiza o Tríduo em honra a São José, preparando espiritualmente os fiéis para a solenidade.
As celebrações ocorrerão nos seguintes dias e horários:
- 1º dia: segunda-feira (16/03), às 19h
- 2º dia: terça-feira (17/03), às 19h
- 3º dia: quarta-feira (18/03), às 18h30
Procissão luminosa percorre ruas da zona Sul
Um dos momentos mais aguardados da festa é a procissão luminosa, que percorre ruas dos bairros Praça 14 de Janeiro, Centro e Cachoeirinha.
A manifestação popular de devoção terá início às 17h, com saída do próprio santuário. O trajeto seguirá pelas avenidas:
- Visconde de Porto Alegre
- Sete de Setembro
- Castelo Branco
- Ramos Ferreira
- Duque de Caxias
Ao final do percurso, será celebrada a novena de encerramento da solenidade, na área externa do santuário.
“Todos nós, josefinos, somos convocados e chamados a partilharmos tantos milagres e experiências de encontro com o Senhor, pelas mãos providente de São José e, assim nos sentirmos ainda mais reforçados na caminhada. Para a procissão temos que vir preparados com três elementos, o primeiro é interior: o nosso coração; o segundo é trazendo uma vela, também agradecemos quem pude trazer também mais velas para partilhar com outros devotos, afinal José também nos testemunha que Jesus é a luz a nossa vida. O terceiro é um bom guarda-chuva, porque estamos no inverno amazônico. Vamos caminhar e agradecer a Deus, por esse momento único”, enfatiza Pe. Francisco Lima.
Tema destaca São José como “árvore forte”
A temática da festa recorda São José como uma árvore forte, símbolo de proteção e cuidado com Jesus e Maria.
Na Amazônia, a referência dialoga com árvores frondosas como samaúma, mangueira, angelim e castanheira, que oferecem sombra e proteção.
Assim como essas árvores são únicas e especiais, José é apresentado como uma árvore enraizada, abençoada e fortalecida por Deus.
Outra perspectiva destacada é a da árvore genealógica, que liga Jesus diretamente à descendência do rei Davi, conforme anunciado nas profecias messiânicas.
Nesse sentido, o novo povo de Deus é comparado aos “ramos ligados à videira verdadeira que é Jesus” (cf. Jo 15,1-17). Como pai terreno de Cristo, São José também é considerado pai espiritual dos discípulos missionários do Senhor.
