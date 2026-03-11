Política

Manaus (AM) – O ex-vice-prefeito de Manaus e atual chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, Marcos Rotta, oficializou nesta quarta-feira (11) a pré-candidatura ao Senado pelo Amazonas. A decisão, segundo ele, é resultado de um processo de amadurecimento político e de diálogo com lideranças e aliados.

Rotta afirmou que a escolha de disputar uma vaga no Senado ocorre após uma longa trajetória na vida pública. Ao longo dos anos, ele ocupou diferentes cargos, como deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito de Manaus, além de ter atuado como secretário de Estado e secretário municipal. De acordo com ele, essa experiência contribuiu para que se sentisse preparado para disputar uma cadeira no Senado Federal.

O político também destacou que a possibilidade da candidatura começou a ser discutida em conversas com o prefeito de Manaus, David Almeida. Além disso, revelou que recebeu convites de duas lideranças nacionais de partidos, o presidente nacional do Avante e o presidente nacional do PDT, o que também ajudou a fortalecer a ideia de lançar seu nome na disputa.

Segundo Rotta, a trajetória eleitoral também foi um fator importante para a decisão. Ele afirmou que já participou de sete eleições e venceu todas, resultado que atribui à confiança do eleitorado amazonense. Agora, o objetivo é viabilizar a candidatura e iniciar um diálogo mais amplo com a população.

Nos próximos meses, o pré-candidato pretende percorrer Manaus e também municípios do interior do estado para apresentar suas ideias e ouvir demandas da população. Para ele, é importante ampliar o debate sobre os desafios enfrentados pelo Amazonas no cenário nacional.

Entre os principais pontos que considera prioritários está o que classificou como subfinanciamento dos municípios do interior do estado. Segundo Rotta, muitas cidades recebem repasses federais muito abaixo do que seria necessário para atender suas necessidades, chegando, em alguns casos, a receber entre 80% e 95% a menos do que deveriam.

Na avaliação dele, essa situação impacta diretamente áreas essenciais, como educação, segurança pública e saúde. Por isso, defende que a questão precisa ganhar mais visibilidade e se tornar pauta constante entre os representantes políticos do Amazonas em Brasília.

O lançamento da pré-candidatura de Marcos Rotta acontece em meio a diversas movimentações no cenário político do estado. Entre elas está o anúncio da pré-candidatura do prefeito David Almeida ao Governo do Amazonas.

Nesta terça-feira (10), o Instituto Direto ao Ponto divulgou uma pesquisa eleitoral com cenários para as eleições gerais de 2026. No levantamento, Marcos Rotta aparece na quarta colocação em dois cenários apresentados, com 12% das intenções de voto em ambas as sondagens.

Leia mais:

Marcos Rotta deixa a Seminf e Renato Junior assume cargo