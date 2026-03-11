Jaguar Stadium 4

Competição traz lutas iniciantes, amadoras e semiprofissionais e promete combates memoráveis

O Jaguar Stadium chega à quarta edição neste sábado (14), em Manaus, a partir das 17h, no Centro de Treinamento Black River – Vieiralves. O campeonato tem como missão valorizar atletas locais e oferecer ao público um espetáculo esportivo de alto nível.

A competição contará com 15 combates, incluindo duas lutas infantis, três femininas e dez masculinas, com participação confirmada de oito equipes.

Destaques do card

A luta principal será entre Valéria Alves e Naizi Catanhede. Valéria é campeã da Copa do Brasil e do Cinturão do Portuários Stadium (Santos-SP), enquanto Naizi é campeã da organização KOF (King of Fighters), o maior evento de lutas mistas de Paris, França.

Outro destaque será o duelo entre Maicon Printes e Jorge Ligeirinho, na categoria 59 kg, dois jovens que despontam como promessas do Muay Thai.

Segurança e organização garantem combates de qualidade

Segundo Marcello Brazão, coordenador do evento:

“Desde a sua estreia, o Jaguar Stadium tem se destacado por reunir homens, mulheres e crianças, mostrando que o Muaythai vem crescendo de forma consistente no Amazonas. A cada edição, mais equipes se inscrevem e o público aumenta, consolidando o torneio como uma das principais vitrines desse esporte aqui na nossa região.”

A seleção dos atletas ocorre em parceria com academias e treinadores, garantindo confrontos equilibrados. A segurança é prioridade, com arbitragem qualificada, equipe médica presente e fiscalização rigorosa dos equipamentos.

Jaguar Stadium como vitrine de novos talentos

O diretor da patrocinadora oficial, Márcio Ferreira (Just Time), reforça o papel do campeonato:

“Queremos descobrir novos talentos e valorizar os atletas da cidade. Manaus tem um potencial muito grande e o Jaguar foi criado justamente para dar visibilidade aos jovens talentos. Nós da Just Time incentivamos este grande celeiro de novos e potenciais lutadores porque acreditamos que daqui podem sair estrelas do esporte que irão brilhar nacionalmente e internacionalmente.”

Foto: Divulgação

Muay Thai no Amazonas: crescimento e inclusão social

O Muay Thai vem crescendo nas últimas duas décadas no Amazonas, com academias incluindo a modalidade em treinos e competições regionais, como o Campeonato Amazonense de Muay Thai. Em 2025, a disputa pelo cinturão WBC Muay Thai colocou o estado no mapa internacional, abrindo portas para atletas locais.

Além disso, o esporte tem papel cultural e social, incentivando a participação de mulheres e crianças e fortalecendo novas gerações de lutadores.

Serviço

Jaguar Stadium 2026

Data: 14 de março de 2026, sábado

14 de março de 2026, sábado Local: Centro de Treinamento Black River – Vieiralves, Manaus

Centro de Treinamento Black River – Vieiralves, Manaus Horários: 17h00 – Abertura oficial 17h30 – Card iniciante 18h30 – Luta destaque: Maicon Printes vs Jorge Ligeirinho (59 kg) 19h30 – Intervalo cultural 20h00 – Continuação das lutas 21h00 – Encerramento e entrega de premiação



Leia mais: