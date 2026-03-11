Tentativa de feminicídio

Suspeito disparou arma de fogo contra a mulher ao saber que ela iria sair de casa em Humaitá.

Um homem de 40 anos foi preso após tentar matar a companheira de 31 anos após ela tentar se separar e anunciar que iria deixar a casa onde moravam, em Humaitá, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (11), durante a Operação Sem Refúgio, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O crime aconteceu no dia 1º de janeiro, na comunidade Lago do Antônio, zona rural do município. Segundo a delegada Wagna Costa, as investigações começaram após o pai da vítima registrar denúncia na delegacia, relatando que o homem costumava ameaçar a mulher de morte devido à decisão dela de encerrar o relacionamento e sair de casa com os filhos.

“Dias antes do crime, o homem havia ameaçado a vítima com uma espingarda, afirmando que iria matá-la. No dia do ataque, a mulher se preparava para sair da residência, momento em que ele pegou a arma e disparou contra ela na área externa da casa”, explicou a delegada.

A vítima foi atingida em ambas as pernas, sofrendo lesões graves. Moradores da comunidade prestaram socorro e a levaram ao posto de saúde local para atendimento.

Diante da gravidade, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Ele foi localizado na comunidade São Vicente, ainda em posse de uma arma de fogo, e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

O homem responderá pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, tentativa de feminicídio e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

