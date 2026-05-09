Polícia Civil

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra influenciadora digital e ex-marido

A Polícia Civil prendeu uma influenciadora digital e seu ex-marido na última quinta-feira (7) por estupro contra os próprios filhos. Agentes da 50ª DP (Itaguaí), com apoio da 167ª DP (Paraty) e da 93ª DP (Volta Redonda), apreenderam a mulher e o homem em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os nomes não foram divulgados para preservar as vítimas.

A mulher e o ex-marido já haviam sido presos em janeiro de 2023, durante uma operação da Polícia Federal sobre crimes de abuso sexual infantil, em Paraty. A Civil informou que as investigações tiveram início a partir de informações de órgãos internacionais sobre a presença de materiais pornográficos de menores de idade.

A corporação disse ainda que as investigações apontaram que o casal estuprava os filhos menores de idade, produzia conteúdo pornográfico de lactofilia e o divulgava no exterior. De acordo com o G1, os dois já haviam sido condenados pela Justiça a 23 anos de prisão. O mandado contra o casal foi expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.

Os policiais civis realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados aos dois e os localizaram em Itaguaí. Contra o casal, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro e vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

*Com informações do Extra

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