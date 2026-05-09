Abordagem

Caso aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar em Tanguá

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um suspeito dispara o fuzil de um policial militar durante uma luta corporal no município de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso está sendo apurado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

As imagens registram um agente tentando imobilizar o homem no meio da rua durante uma abordagem policial. Enquanto os dois entram em luta corporal, o fuzil do policial permanece pendurado em seu corpo. Em determinado momento, o suspeito consegue acionar o gatilho da arma e efetua diversos disparos.

Duas mulheres que acompanhavam a cena e faziam a gravação se assustam com os tiros e tentam se proteger. Apesar da tensão, o suspeito acabou sendo dominado e preso pelos policiais logo após os disparos.

Segundo a PMERJ, agentes do 35º BPM (Itaboraí) realizavam patrulhamento no bairro de Pinhão, em Tanguá, quando localizaram um grupo de homens em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, os indivíduos fugiram em direção ao Conjunto Residencial Vila das Hortênsias.

Durante o cerco policial, um dos suspeitos saiu de um beco e surpreendeu o agente, iniciando a luta corporal que terminou com os disparos do fuzil.

A ocorrência foi registrada na 70ª Delegacia de Polícia. De acordo com a corporação, o homem preso possui cinco anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, homicídio e furto.

A Polícia Militar informou que o caso segue sob investigação.

*Com informações do Extra

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