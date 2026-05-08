Envira

Prisão ocorreu em comunidade rural após denúncia da Polícia de SP.

Envira (AM) – Uma professora foi presa pela Polícia Civil do Amazonas nesta sexta-feira (8), na zona rural de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), sob a acusação de estuprar, aliciar e explorar sexualmente a própria filha. A mulher também é investigada por armazenar e divulgar imagens dos abusos em uma rede de pornografia infantil.

A prisão ocorreu na comunidade Três Irmãos após uma complexa operação logística. Para chegar até a suspeita, os policiais da 66ª DIP precisaram navegar por mais de três horas de barco. No local, foram apreendidos dois celulares e um notebook que passariam por perícia.

Conexão com São Paulo e Operação Predador Digital

O caso veio à tona por meio da Operação Predador Digital, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo no município de Andradina. Durante as investigações em solo paulista, a polícia descobriu que um homem estava aliciando mulheres em diversos estados para que elas produzissem e compartilhassem atos libidinosos envolvendo crianças.

Ao cumprirem mandados em Castilho (SP), os investigadores encontraram materiais que provavam a participação da professora amazonense no esquema criminoso. “O DIPC conseguiu identificar a autora em Envira, e as diligências foram imediatas”, afirmou o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga.

Crueldade e impacto

O delegado destacou que, embora o Amazonas enfrente grandes desafios logísticos, a polícia tem intensificado o combate aos crimes contra menores. Somente nesta semana, mais de 50 abusadores foram presos no estado.

“Este caso causou grande impacto pela gravidade dos fatos, já que a própria mãe abusava da filha e compartilhava o conteúdo”, declarou Fraga. A criança, cuja idade exata não foi divulgada para preservar sua identidade, está sob proteção da rede de assistência social.

Prisão e Procedimentos

A professora responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento, divulgação, armazenamento e exploração sexual infantil. Ela foi transferida para a sede do município de Envira, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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