Economia

Resultado de janeiro supera Estados como São Paulo e Rio de Janeiro e interrompe sequência de quedas no varejo amazonense

As vendas do comércio no Amazonas cresceram 4,8% em janeiro, colocando o estado como o 3º maior crescimento do país, segundo dados divulgados na quarta-feira (11/03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento faz parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e mostra que o resultado do Amazonas ficou à frente de grandes centros econômicos, como o estado de São Paulo, que registrou alta de 0,9%, e o Rio de Janeiro, com crescimento de 1,1%.

O Estado ficou atrás apenas de Pernambuco e Rondônia, que lideraram o ranking nacional com avanço de 5,5% nas vendas do varejo.

Na comparação com janeiro de 2025, o comércio amazonense também apresentou melhora e cresceu 0,9%. O resultado interrompe uma sequência de quatro meses seguidos de queda no setor.

Quando considerado o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e materiais de construção, o crescimento foi de 2,9% em relação a dezembro e de 2,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, desempenho acima da média nacional.

Segundo o IBGE, os dados indicam uma retomada gradual da confiança dos consumidores e apontam para um cenário mais positivo para o comércio nos próximos meses.

Entre os segmentos analisados, o setor farmacêutico foi o que mais cresceu em janeiro, com alta de 2,6%. Também tiveram aumento nas vendas os setores de tecidos, roupas e calçados (1,8%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,3%) e hiper e supermercados (0,4%).

Por outro lado, alguns setores registraram queda, como equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-9,3%), livros e papelaria (-1,8%) e combustíveis (-1,3%).

No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio ampliado no Amazonas registrou crescimento de 1,0%, enquanto a média nacional ficou estável.

