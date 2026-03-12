Polícia

Vítima pode ter sido espancada até a morte

Um homem identificado apenas como Rodrigo foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (12/03) em um beco Itapira no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Moradores da área localizaram o corpo e acionaram as autoridades.

No chão, a vítima estava com uma bermuda preta, sem camisa e com marcas de sangue na cabeça.

Informações preliminares apontam que Rodrigo pode ter se envolvido em uma briga e foi espancado até a morte.

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e isolaram a área até a chegada das equipes de emergência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte ainda no local.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e deve ser investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS).

