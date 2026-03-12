Procurado

Suspeito atacou jovem dentro do coletivo após ela reagir ao roubo do celular

Uma passageira, ainda não identificada, foi esfaqueada ao reagir a um assalto ao ônibus da linha 026, em Manaus. O crime aconteceu na terça-feira (10/03), na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o suspeito ainda não foi identificado e está sendo procurado. A imagem dele foi divulgada para ajudar nas investigações e facilitar o reconhecimento por parte da população.

Segundo o delegado Charles Araújo, que coordena o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), no momento do crime estavam dentro do ônibus apenas o motorista, o suspeito e uma passageira.

“A vítima tentou evitar a subtração do objeto e entrou em luta corporal com o homem. Diante disso, ele desferiu diversos golpes de arma branca contra ela, atingindo seu abdômen, e fugiu do local em seguida levando o celular da vítima”, explicou o delegado.

A polícia pede a colaboração da população para identificar e localizar o suspeito. Informações podem ser repassadas pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

