Confusão

Discussão sobre lixão a céu aberto durante audiência do MPAM termina em confusão e quase agressão ao prefeito Augusto Ferraz.

Iranduba (AM) – O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (União Brasil), quase foi agredido pelo ex-vereador Nedy Santana, na quarta-feira (11), durante uma audiência pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. O encontro ocorreu no Ginásio Josué Araújo de Almeida e discutia problemas relacionados à infraestrutura, educação, saúde e meio ambiente da cidade.

Um dos principais temas debatidos foi a situação do lixão a céu aberto do município, alvo constante de reclamações dos moradores e que voltou ao centro das discussões nos últimos dias. Durante a audiência, o vereador Nedy Santana Vale Júnior (PP) questionou quais medidas estariam sendo adotadas pela prefeitura para resolver o problema do acúmulo de lixo. Segundo ele, a situação se arrasta há anos e continua afetando diretamente a qualidade de vida da população.

Ao responder ao questionamento, o prefeito fez críticas ao histórico político da família do parlamentar e citou o pai dele, o ex-vereador Nedy Santana. “Cadê o Nedyzinho, que é vereador? Vossa Excelência cobrou de mim aqui o aterro sanitário que tem há 40 anos. O seu pai foi vereador há 30 anos e nada fez pelo município de Iranduba. O que saiu nas costas do projeto dele? Saiu as obras? O projeto dele foi sair com 15 anos de prisão nas costas”, disse Ferraz.

A declaração provocou reação imediata. O ex-vereador Nedy Santana, pai do parlamentar, levantou-se enquanto o prefeito ainda falava ao microfone e se aproximou para contestar as acusações. Durante o momento de tensão, ele chegou a apontar o dedo e empurrar o prefeito, o que quase provocou uma agressão física.

A confusão foi rapidamente contida por pessoas que estavam próximas, e policiais militares que estavam no local também intervieram para evitar que a situação se agravasse.

População cobra solução para lixão

De acordo com o MPAM, a temática ambiental mobilizou 27 inscritos para discutir a questão que mais preocupa a população de Iranduba: a presença de um lixão a céu aberto no município. Durante a audiência, foram relatados impactos que atingem principalmente comunidades do entorno, além de problemas na gestão de resíduos sólidos, como fortes odores, lixo espalhado pelas ruas, ausência de sistema de tratamento de esgoto em várias áreas da cidade e falta de incentivo à educação ambiental.

O temor da população quanto à possível instalação de um aterro sanitário no município também foi um dos assuntos recorrentes. Moradores relataram preocupação com impactos à saúde, à qualidade de vida e até ao turismo local.

“Eu moro na comunidade do KM 19, onde querem instalar o aterro, e quero deixar bem claro que o meio ambiente vai ser impactado. Todos do município serão afetados, não só a gente que vive na comunidade. Eu confio na prefeitura, na Justiça e no Ministério Público para impedir que isso aconteça. Nós não queremos lixão em Iranduba”, afirmou o morador Rafael Bernardo.

Ex-vereador pede desculpas após confusão

Após o ocorrido, o ex-vereador Nedy Santana se manifestou nas redes sociais e pediu desculpas à população de Iranduba pelo episódio registrado durante a audiência pública.

“Quero agradecer a Deus e pedir desculpas ao povo de Iranduba pelo ocorrido no final da audiência pública. Vocês viram que esse cidadão (Augusto Ferraz) é acostumado a atacar as pessoas. Ele atacou a minha dignidade e a minha honra. Eu não vou aceitar isso nunca de uma pessoa que nem daqui é. Quero dizer que acredito na Justiça de Deus e na Justiça dos homens e vou tomar as providências cabíveis sobre esse cidadão”, afirmou.

Até o momento, o prefeito Augusto Ferraz não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Leia mais:

Vereador chama prefeito de Iranduba de “animal incompetente”