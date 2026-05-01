DF Star

Ex-presidente passa por procedimento no DF Star após autorização do STF durante prisão domiciliar humanitária.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (1º) no hospital DF Star, em Brasília, onde será submetido a uma cirurgia no ombro. O procedimento vai tratar uma lesão no manguito rotador direito e deve durar cerca de três horas.

A internação ocorre uma semana após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável ao pedido da defesa de Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e realizar a intervenção cirúrgica.

A autorização foi concedida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente.

Procedimento terá etapa de preparação

Na manhã desta sexta-feira, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, informou em suas redes sociais que, conforme orientação do médico ortopedista responsável pelo acompanhamento do ex-presidente, o procedimento contará com uma fase inicial de preparação.

Segundo ela, essa etapa deve durar cerca de duas horas, período em que será implantado um cateter para administração de medicação. Na sequência, a cirurgia terá duração estimada de três horas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária desde decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes em 24 de março.

A medida foi determinada após o ex-presidente receber alta do mesmo hospital particular de Brasília, onde havia sido internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

Condenação no STF e cumprimento da pena

O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão no processo que apura a trama golpista.

Antes da autorização para cumprir prisão domiciliar, Bolsonaro estava detido no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A unidade é conhecida como Papudinha.

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