Alvorada

Pré-candidato a deputado estadual destacou obras entregues no Amazonas e recebeu apoio de lideranças e moradores em Parintins

Durante a programação da Alvorada do Boi Garantido, em Parintins, o segundo vice-presidente do União Brasil no Amazonas e pré-candidato a deputado estadual, Marcellus Campêlo, participou de atividades na Ilha Tupinambarana. Além disso, recebeu apoio de artistas, lideranças locais e moradores.

Ao longo da passagem pelo município, Campêlo também concedeu entrevistas a rádios locais. Na ocasião, apresentou um balanço das ações executadas enquanto esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), cargo do qual se desincompatibilizou.

Enquanto isso, a Alvorada do Garantido movimentou a cidade e reuniu um público estimado em 35 mil visitantes.

Festa fortalece cultura e movimenta economia local

Durante a agenda, Campêlo destacou a importância da Alvorada do Garantido para a cultura e a economia de Parintins. Segundo ele, a festa vai além da celebração popular e impulsiona a geração de emprego e renda.

Além disso, ele ressaltou que o evento fortalece tradições culturais e movimenta diferentes setores econômicos. Principalmente neste período que antecede o Festival de Parintins, a atividade econômica ganha força no município.

Campêlo destaca obras realizadas no Amazonas

Ao fazer um balanço da atuação no Governo do Amazonas, Marcellus Campêlo afirmou que participou da entrega de mais de 400 obras em diferentes municípios do estado.

Em Parintins, ele citou o Programa Social e Ambiental de Parintins (Prosai). Segundo Campêlo, o projeto já leva água tratada e de qualidade para a população.

Além do Prosai, ele lembrou outras obras executadas pela UGPE no município. Entre elas estão a reforma do Aeroporto Júlio Belém e do Ginásio Poliesportivo Elias Assayag.

Da mesma forma, Campêlo destacou os serviços de modernização da iluminação pública e o asfaltamento de vias, que, segundo ele, contribuíram para melhorar a infraestrutura urbana da cidade.

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