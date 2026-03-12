Bem-estar animal

Serão disponibilizadas 120 vagas para o procedimento

A Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet) realizará, na sexta-feira (13/03), das 9h às 14h, o agendamento presencial para castração de cães e gatos no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A ação acontece na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, localizada na avenida Samaúma, e integra a 33ª edição do Governo Presente.

Serão disponibilizadas 120 vagas para o procedimento, que será realizado no sábado (14/03), por meio do Castramóvel da Sepet. Os tutores interessados devem comparecer ao local dentro do horário indicado para garantir uma das vagas. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento, apenas no dia da cirurgia.

Segundo a secretária de Estado de Proteção Animal, médica veterinária Joana Darc, ações como essa ampliam o acesso da população aos serviços públicos voltados à causa animal. A iniciativa também integra as ações de 1 ano da Sepet.

“Estamos completando um ano da Sepet levando serviços diretamente para a população. A presença da secretaria nas comunidades garante que mais tutores tenham acesso à castração, vacinação e outros atendimentos essenciais, fortalecendo a proteção animal e ampliando as políticas públicas voltadas aos animais no nosso estado”, destacou.

Vacinação viral

Além das cirurgias de castração, a ação também contará com vacinação gratuita para cães e gatos, com a aplicação de 200 doses de vacinas, sendo 100 da V3 para felinos e 100 da V8 para cães. A iniciativa reforça as políticas públicas do Governo do Amazonas voltadas à promoção da saúde e do bem-estar animal.

Orientação sobre a castração

A Sepet orienta que os animais estejam saudáveis no dia da cirurgia e que não tenham recebido vacinas, vermífugos ou medicamentos nos últimos 21 dias. No caso das fêmeas, elas não podem estar no cio, gestantes ou amamentando.

A secretaria também informa que as gatas podem ser castradas a partir de 4 meses de idade, enquanto gatos machos, cães e cadelas devem ter no mínimo 6 meses. A idade máxima para a realização do procedimento é de até 8 anos para todos os animais.

A Sepet reforça ainda a importância de que os tutores não faltem no dia da castração, já que a ausência pode impedir que outro animal em situação de necessidade seja atendido.

