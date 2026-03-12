Polícia Civil

O investigado utilizava perfis falsos em redes sociais para se aproximar de crianças e adolescentes.

Um homem de 43 anos foi preso, nesta quinta-feira (12), por divulgação e armazenamento de material envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes, além do aliciamento de menores pela internet. A prisão foi efetuada no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações tiveram início após uma denúncia registrada no estado de São Paulo, envolvendo uma criança de 10 anos que teria sido aliciada pelo suspeito por meio das redes sociais.

“Durante a abordagem virtual, a vítima chegou a realizar um pix no valor de 100 reais, transação que ajudou os investigadores a identificar e localizar o suspeito em Manaus. O investigado utilizava perfis falsos em redes sociais para se aproximar de crianças e adolescentes. Ele se passava por menores de idade, geralmente afirmando ter entre 11 e 14 anos, para ganhar a confiança das vítimas”, disse a delegada.

Segundo ela, essa prática é conhecida como Grooming, técnica frequentemente utilizada por predadores sexuais na internet. Nesse método, o criminoso cria vínculos com a vítima e, gradualmente, passa a manipular psicologicamente as vítimas.

“Após conquistar a confiança, o suspeito solicitava o envio de imagens íntimas. Em alguns casos, ele também enviava fotos de crianças nuas às vítimas para estimular o compartilhamento de conteúdo semelhante”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, as investigações apontam indícios de que o homem também tenha feito vítimas em outros estados brasileiros, incluindo Bahia. Crimes dessa natureza são considerados sem fronteiras, já que podem atingir vítimas em diferentes regiões do país por meio da internet.

“Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão e recolheram o telefone celular do suspeito, que será periciado para identificar possíveis outras vítimas. Em interrogatório ele optou por exercer o direito constitucional ao silêncio e não prestou esclarecimentos sobre os fatos, incluindo o recebimento do pix feito pela vítima”, contou a delegada.

Durante as investigações, foi identificado que havia contra ele uma sentença penal condenatória pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e roubo. Diante disso, foi dado deram cumprimento ao mandado de prisão decorrente dessa condenação. A pena total soma 23 anos de reclusão em regime fechado.

“No momento da prisão, constatamos ainda que o homem utilizava tornozeleira eletrônica, possivelmente relacionada a outros processos criminais aos quais ele responde”, citou a delegada.

O homem deverá responder, inicialmente, pelos crimes de armazenamento, aliciamento e divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Caso a perícia no celular identifique outras práticas, como estupro virtual, novas responsabilizações poderão ser incluídas no processo.

