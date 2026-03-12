polêmica

Posts envolvendo os filhos de Virginia e Zé Felipe viralizam e geram polêmica entre artistas

Os nomes de Virginia Fonseca, Zé Felipe e sua ex-namorada Ana Castela dominaram as redes sociais nesta semana. A repercussão começou após uma sequência de publicações envolvendo os filhos do casal, que rapidamente viralizaram e colocaram os artistas no centro dos holofotes.

Vídeos com Maria Flor geram polêmica

Tudo começou quando circulou na internet um vídeo de Ana Castela maquiando a pequena Maria Flor, de 3 anos, de forma descontraída, na terça-feira (10).

Pouco depois, Virginia Fonseca publicou um vídeo maquiando a filha e comentou:

“Agora ela só quer que a mamãe maquie ela, né? Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar”, disse à pequena.

“Só a mamãe agora”, respondeu Maria Flor.

Devido à repercussão, internautas interpretaram a fala como uma indireta direta para a cantora sertaneja.

Zé Felipe se pronuncia sobre polêmica

Na quarta-feira (11), Zé Felipe quebrou o silêncio sobre a suposta “briga” envolvendo Ana Castela e Virginia Fonseca.

O cantor afirmou que, embora compreenda o incômodo de Virginia em seu papel de mãe, acredita que a situação não deveria ter sido exposta publicamente. Ele pediu privacidade para resolver questões familiares.

Além disso, Zé Felipe rebateu boatos de que seus filhos teriam passado mal após um episódio com o avô, o sertanejo Leonardo, de 62 anos.

A polêmica viralizou depois que um vídeo mostrou o veterano molhando os dedos em uma bebida alcoólica e colocando na boca de José Leonardo, de 1 ano, para lamber, gerando críticas e preocupação entre os internautas.

Posts e indiretas nas redes sociais

Enquanto isso, Virginia Fonseca manteve-se ativa nas redes e chamou atenção ao republicar a foto de um boné com a frase:

“Vários defeitos, mas nenhum deles é ser uma coisa na sua frente e outra por trás”.

O post foi interpretado como um recado direto, logo após Zé Felipe publicar um vídeo declarando:

“Todo mundo tem limites. A partir de agora vou mostrar os meus”.

Corte de relações entre artistas

Por fim, a suposta “briga” foi marcada pelo unfollow da Boiadeira, que deixou de seguir Virginia Fonseca após as indiretas nos stories.

Em contrapartida, a assessoria de Virginia declarou que a influenciadora nunca chegou a seguir a cantora sertaneja na plataforma, tentando minimizar a repercussão do corte de relações.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: