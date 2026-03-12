exames

O meio-campista realizou exames nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira (12) que o meia Lucas Paquetá sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita, osso que conecta o pulso ao dedo anelar. A lesão foi detectada após exames de imagem realizados no Rio de Janeiro.

Apesar do diagnóstico, o jogador não deve desfalcar o time. O clube informou que Paquetá usará uma imobilização específica que permitirá manter as atividades no Ninho do Urubu e participar dos jogos do Rubro-Negro normalmente.

Comunicado oficial do Flamengo

Confira, na íntegra, o comunicado do clube:

“Em exame de imagem realizado na manhã desta quinta-feira, no CT George Helal, o meia teve confirmada uma fratura no 4º metacarpo da mão direita. O atleta utilizará uma imobilização específica na região, o que lhe permitirá treinar e jogar sem limitações.”

Situação do Flamengo na Série A

A vitória no Maracanã elevou o Flamengo para sete pontos no Brasileirão. O time comandado por Leonardo Jardim subiu temporariamente para a quinta posição da tabela. Em contrapartida, o Cruzeiro, com dois pontos, ocupa a vice-lanterna.

Próximo compromisso do Rubro-Negro

O Flamengo enfrenta o Botafogo neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca manter a sequência positiva e continuar subindo na classificação.

(*) Com informações da CNN Brasil

