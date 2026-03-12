Acidente

Acidente ocorreu no km 11 da rodovia, em Iranduba, e não deixou feridos graves.

Iranduba (AM) – Um caminhão baú tombou no início da tarde desta quinta-feira (12) no quilômetro 11 da rodovia AM-070, no município de Iranduba, logo após a entrada da cidade, no sentido Manaus. O acidente não deixou vítimas com ferimentos graves.

Após o tombamento, o veículo ficou no acostamento da rodovia. Equipes de apoio foram acionadas e estão no local, o que exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região e devem reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. A retirada do caminhão da pista deve ser realizada nas próximas horas.

Leia mais:

Carro capota em cruzamento durante acidente em Manaus