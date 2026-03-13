Latrocínio

Polícia aponta cinco suspeitos no caso e investiga crime como latrocínio

O corpo da corretora de imóveis Luciani Freitas foi encontrado, nesta sexta-feira (13/03), esquartejado em um córrego na cidade de Major Gercino, em Santa Catarina. Ela estava desaparecida desde 05 de março.

De acordo com a investigação, cinco pessoas são suspeitas de envolvimento no crime, tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Entre os investigados estão uma mulher de 30 anos, um homem de 27, o irmão dele, um adolescente de 14 anos, e a mãe dos dois. Outra mulher, Ângela Maria Moro, de 47 anos, foi presa por suspeita de receptação após ser encontrada com pertences da vítima.

O corpo da corretora foi visto por moradores na segunda-feira (09) em um córrego da região. Dois dias depois, a Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada e retirou o corpo do local.

Luciani morava sozinha em um imóvel na região da Praia do Santinho, e sua família procurou a polícia após desconfiar de mensagens enviadas do celular dela, que apresentavam erros de português incomuns.

Foto: Reprodução

Suspeitos são vizinhos da vítima

Durante as investigações, a polícia descobriu que compras estavam sendo feitas com os dados da corretora após o desaparecimento. Ao rastrear as transações, os agentes identificaram que um adolescente suspeito estava retirando as mercadorias compradas.

A apuração também revelou que o jovem mora no mesmo residencial que Luciani. O irmão dele, de 27 anos, também é investigado e estava foragido do Estado de São Paulo, acusado de ter cometido um latrocínio em 2022 na cidade de Laranjal Paulista.

Segundo a polícia, a companheira do homem, de 30 anos, também pode ter participado do crime. O casal foi preso na quinta-feira (12) na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além das prisões, policiais encontraram diversos pertences da corretora, como notebook, televisão e mercadorias compradas em nome dela. Os itens estavam escondidos em um apartamento desocupado no mesmo residencial.

A mulher presa por receptação afirmou em depoimento que não tem ligação com o crime. Segundo ela, os objetos foram deixados no local a pedido de um dos inquilinos.

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