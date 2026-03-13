Preocupação

Cratera na rua Judith da Silveira já fez carro e moto caírem no local

Um carro foi engolido por um buraco localizado na Judith da Silveira no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Segundo relatos, dois veículos já caíram no buraco nos últimos dias, entre eles um carro modelo Fiat Palio vermelho e uma motocicleta Honda CG 160 cinza.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem se houve feridos. Para tentar evitar novos acidentes, moradores improvisaram formas de sinalizar o local com madeiras e sacolas.

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