IMMU

Mudança começa na segunda-feira (16) e busca facilitar o acesso de servidores à escola municipal na zona rural de Manaus.

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) anunciou a ampliação do trajeto da linha de ônibus 021 para atender a escola municipal Professora Neuza dos Santos Ribeiro, localizada no quilômetro 16 do ramal do Pau-Rosa, na zona rural da capital.

A mudança atende a uma solicitação dos funcionários da unidade escolar e busca facilitar o deslocamento diário dos servidores até o local de trabalho. A ampliação do itinerário também deve melhorar o acesso ao transporte público na região.

Linha 021 passa a atender escola no ramal do Pau-Rosa

Com a alteração, o ônibus da linha 021 passará a incluir a escola municipal Professora Neuza dos Santos Ribeiro em seu percurso. Após realizar a parada na unidade de ensino, o veículo continuará o trajeto normalmente, retomando o itinerário habitual.

A medida pretende garantir mais acessibilidade e comodidade aos profissionais da educação que atuam na escola.

Mudança começa na segunda-feira

Segundo o IMMU, o novo trajeto da linha 021 começa a valer a partir da próxima segunda-feira, 16 de março. A expectativa é melhorar as condições de deslocamento da comunidade escolar e ampliar a oferta de transporte público na região.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a mobilidade urbana e com a melhoria dos serviços oferecidos à população.

IMMU reforça melhorias no transporte público

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que segue avaliando demandas da população para aprimorar o sistema de transporte coletivo na capital.

De acordo com o órgão, ações como a ampliação de itinerários buscam tornar o transporte público mais eficiente, acessível e alinhado às necessidades dos moradores de Manaus.

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