Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu, nesta sexta-feira (13), a campanha “Prevenção e Combate ao Bullying Escolar: Março Laranja 2026”. O lançamento ocorreu na escola municipal Lírio do Vale, na zona Oeste da capital, e marca o início de uma série de ações educativas voltadas à construção de um ambiente escolar mais seguro e respeitoso.
A campanha integra as estratégias da Semed para prevenir diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes dentro das escolas da rede municipal. Neste ano, a iniciativa amplia o debate sobre bullying e cyberbullying, envolvendo estudantes, professores, pais e responsáveis em atividades de conscientização.
Campanha busca prevenir violência nas escolas
As ações desenvolvidas ao longo do mês envolvem toda a comunidade escolar. O objetivo é evitar situações de violência física, verbal ou psicológica e fortalecer relações baseadas no respeito e na convivência saudável.
Segundo o diretor do Departamento de Apoio à Gestão Escolar (Dage), Luiz Oliveira, a campanha tem papel fundamental na formação dos estudantes.
“Realizamos ações de orientação com os estudantes e com toda a comunidade escolar para evitar situações que possam gerar danos futuros. Não se trata apenas de violência física, mas também de violência verbal e psicológica, que impactam muito o ambiente escolar”, afirmou.
Março Laranja está no calendário oficial de Manaus
A campanha Março Laranja foi instituída no calendário oficial da cidade pela Lei nº 2.104, de 6 de abril de 2016, dedicada à conscientização e ao enfrentamento do bullying escolar.
A iniciativa também dialoga com a Lei nº 14.811, de 2024, que estabelece medidas de proteção para crianças e adolescentes contra violência em ambientes educacionais e crimes virtuais.
Durante todo o mês de março, as escolas da rede municipal vão promover rodas de conversa, atividades pedagógicas e campanhas educativas com estudantes, professores e famílias.
Escolas reforçam ações de prevenção
O gestor da escola municipal Lírio do Vale, Hipólito Lessa da Cunha, explicou que o trabalho ganhou mais força neste ano com o apoio da Semed, da Divisão Distrital Zonal (DDZ) e de órgãos de segurança e assistência social.
Segundo ele, iniciativas como palestras e debates já ajudaram a identificar casos que precisavam de acompanhamento.
“A expectativa é grande. Nós já realizamos esse evento na escola, mas agora contamos com mais apoio institucional. Em outras ocasiões, após palestras como essa, conseguimos identificar casos que precisavam de atenção”, destacou.
Pais e estudantes participam das ações
Para os pais, as atividades também ajudam a orientar os alunos sobre os riscos do ambiente digital. A mãe da estudante Maria Manuela, do 5º ano, Graciano Libório, disse que o diálogo na escola reforça a orientação feita em casa.
“Hoje as crianças passam muito tempo no celular. Eu sempre monitoro o uso do aparelho da minha filha, mas quando a escola também aborda esse tema, a mensagem ganha mais força”, afirmou.
O estudante do 5º ano, Fabrício Gomes de Souza, destacou que o bullying pode acontecer em diversas situações do cotidiano escolar e até em ambientes virtuais.
“Às vezes alguém coloca o pé para o colega cair, ignora em um trabalho em grupo ou usa apelidos ofensivos. Isso machuca e faz a pessoa se sentir mal. Por isso, o bullying é algo sério e precisa ser combatido”, disse.
Campanha segue durante todo o mês
A campanha é coordenada pela Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe), em parceria com as escolas da rede municipal.
Ao longo de março, a Semed pretende ampliar o diálogo sobre respeito, empatia e convivência saudável, reforçando a proteção de crianças e adolescentes no ambiente escolar.
Março Lilás: Wilson Lima anuncia intensificação de exames e consultas ginecológicas na Semana da Mulher