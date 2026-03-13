Direitos da Mulher

Deputada participa de encontro internacional que debate igualdade de gênero e políticas públicas voltadas às mulheres

A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), procuradora especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), iniciou nesta sexta-feira (13) a participação em um fórum internacional sobre igualdade de gênero e políticas públicas voltadas às mulheres.

A parlamentar representa o Amazonas na 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW70), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro ocorre entre os dias 9 e 19 de março, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O evento reúne representantes de governos, parlamentos, organismos internacionais e entidades da sociedade civil de diversos países. O objetivo é discutir estratégias globais para o avanço dos direitos das mulheres e o enfrentamento das desigualdades de gênero.

Segundo a deputada, a presença do Amazonas no debate internacional amplia o diálogo sobre políticas públicas e possibilita a troca de experiências que podem contribuir para o fortalecimento de ações no estado.

“Participar de um fórum internacional como esse significa levar a voz das mulheres amazonenses para um debate global e, ao mesmo tempo, trazer para o nosso estado experiências e políticas públicas que já apresentam resultados em outras partes do mundo. A luta pelos direitos das mulheres é universal, mas precisa respeitar as realidades locais”, destacou.

Realidades da Amazônia no debate global

Além disso, a parlamentar ressaltou a importância da presença de lideranças femininas da Região Norte em espaços internacionais que discutem igualdade de gênero, considerando as especificidades sociais e geográficas da Amazônia.

De acordo com ela, os desafios enfrentados por mulheres que vivem em comunidades ribeirinhas, indígenas e em áreas distantes dos grandes centros urbanos precisam integrar as discussões globais.

“A Amazônia tem uma realidade única. Temos mulheres que vivem em comunidades ribeirinhas, indígenas e em municípios com grandes distâncias geográficas. Por isso, é fundamental que parlamentares da nossa região estejam nesses espaços, levando essas demandas e buscando soluções que possam fortalecer a rede de proteção e as políticas públicas voltadas às mulheres”, afirmou.

Experiência da Procuradoria da Mulher

Durante o encontro, Alessandra Campelo pretende apresentar a experiência da Procuradoria Especial da Mulher da Aleam. O órgão atua no acolhimento e orientação de mulheres vítimas de violência, além de promover campanhas educativas e ações de conscientização sobre igualdade de gênero.

Criada em 2023 com o objetivo de fortalecer a rede de proteção no estado, a Procuradoria da Mulher já realizou mais de 5 mil atendimentos e mantém parcerias com instituições públicas e organizações da sociedade civil no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

Para a deputada, a participação na comissão da ONU também favorece o intercâmbio de experiências entre países e instituições que atuam na promoção dos direitos das mulheres.

“Esse diálogo internacional é fundamental para que possamos fortalecer políticas públicas e ampliar a proteção às mulheres. O que queremos é construir soluções cada vez mais eficazes para garantir dignidade, segurança e oportunidades para todas”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria

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