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Ex-presidente foi transferido para hospital em Brasília após passar mal no presídio da Papuda.

Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informaram nesta sexta-feira (13) que, embora o tratamento esteja sendo realizado para estabilizar seu quadro de saúde, ele ainda enfrenta risco de morte.

De acordo com o cardiologista Leandro Echerique, este é o terceiro episódio de pneumonia enfrentado por Bolsonaro e o mais grave até agora, o que exige atenção constante da equipe médica.

“Ele continuará sob esse risco no futuro. As medidas preventivas estão sendo adotadas, embora algumas enfrentem dificuldades por causa do ambiente em que ele se encontra”, afirmou o médico durante coletiva de imprensa.

Segundo Echerique, o início rápido do tratamento ajudou a reduzir a gravidade do quadro, mas ainda não há previsão definida para a recuperação do ex-presidente. A tendência, segundo ele, é de um processo mais lento, devido à gravidade da infecção e às comorbidades apresentadas pelo paciente.

“O antibiótico que ele está recebendo deve ser administrado entre sete e 14 dias, dependendo da evolução do quadro. Como ele possui outras comorbidades, isso também pode agravar a situação”, explicou.

O médico destacou que, em casos mais simples de pneumonia, muitos pacientes conseguem fazer tratamento em casa ou ficam internados apenas por alguns dias. No caso de Bolsonaro, no entanto, a gravidade exige acompanhamento mais rigoroso.

“Em uma pneumonia mais simples, o paciente pode receber antibiótico em casa ou ficar dois ou três dias internado. No caso dele, devido à gravidade, esperamos uma recuperação mais lenta, acompanhada dia a dia”, acrescentou.

Transferência para hospital em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Hospital DF Star, em Brasília, por volta das 8h52 desta sexta-feira.

Ele foi transferido após passar mal na Papudinha, unidade localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, onde está preso desde janeiro deste ano.

Bolsonaro foi levado ao hospital em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, ele apresentou calafrios e episódios de vômito antes de ser encaminhado para atendimento médico.

*Com informações da CNN

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