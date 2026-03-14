Centro Histórico

Evento gratuito promovido pela Prefeitura de Manaus levou música, dança e convivência social para pessoas

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira (13), o lançamento do projeto “Bolerão da Saudade”, que reuniu mais de 1.500 pessoas no estacionamento do Mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico da capital amazonense.

Promovido por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), o evento gratuito foi marcado por música, dança e convivência social, especialmente voltado ao público idoso.

A programação contou com apresentações do cantor Guto Lima e do DJ Edy Castro, que animaram o público com sucessos que marcaram gerações e clássicos dos tradicionais bailes.

Incentivo ao envelhecimento ativo

Durante o lançamento do projeto, o diretor-presidente da Fundação Doutor Thomas, Eduardo Lucas, destacou a grande participação popular e a importância de iniciativas voltadas ao bem-estar da população idosa.

Segundo ele, o projeto busca fortalecer políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e à integração social.

“É muito gratificante ver mais de 1.500 pessoas reunidas celebrando a vida, a música e a convivência. O ‘Bolerão da Saudade’ nasce com o propósito de oferecer momentos de alegria, integração e bem-estar para as pessoas idosas de Manaus”, afirmou.

Música, dança e reencontros

Entre os participantes estava a aposentada Sebastiana Cruz, de 68 anos, moradora do bairro Jorge Teixeira, que aproveitou a programação para dançar e reencontrar amigos.

“Eu adorei. Faz tempo que eu não vinha a um baile assim, ainda mais aqui no Centro. A gente dança, conversa, lembra das músicas da juventude e se sente vivo de novo. Tomara que tenha sempre”, disse.

Projeto deve percorrer outros espaços da cidade

De acordo com a organização, o “Bolerão da Saudade” surge como um novo projeto de lazer e socialização para a terceira idade em Manaus.

A proposta da Fundação Doutor Thomas é tornar a iniciativa itinerante, levando música, cultura e momentos de integração para diferentes espaços públicos da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura divulga selecionados para oficina de ovos de Páscoa