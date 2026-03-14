Bahia

Exibição inesperada ocorreu durante sessão na Câmara de Laje, na Bahia, e caso viralizou nas redes sociais

Publicado em 14 de março de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Laje, realizada na última terça-feira (10), foi interrompida após um vídeo com conteúdo pornográfico ser exibido no telão do plenário.

O caso ocorreu no município de Laje, localizado no interior do estado da Bahia.

O momento foi registrado por uma pessoa que acompanhava a reunião e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais.

Sessão foi interrompida

Após a exibição inesperada, a sessão foi imediatamente interrompida e o sistema responsável pela transmissão foi desligado.

Em nota oficial, a Presidência da Câmara informou que há indícios de interferência externa ou instabilidade no sistema de exibição remota utilizado durante a reunião.

“Constatado o fato, desligou-se o sistema, suspendendo-se a exibição das referidas imagens e retomando-se a normalidade do ato”, informou o comunicado.

Câmara abriu investigação

A Câmara Municipal também informou que procedimentos de apuração foram iniciados para esclarecer o ocorrido.

Segundo o Legislativo, as medidas incluem a análise do sistema utilizado nas transmissões e a possibilidade de adoção de medidas administrativas e jurídicas.

O objetivo é identificar a origem da exibição e reforçar os protocolos de segurança e controle dos equipamentos usados nas sessões oficiais.

*Com infromações do Metrópoles

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