Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Laje, realizada na última terça-feira (10), foi interrompida após um vídeo com conteúdo pornográfico ser exibido no telão do plenário.
O caso ocorreu no município de Laje, localizado no interior do estado da Bahia.
O momento foi registrado por uma pessoa que acompanhava a reunião e o vídeo acabou viralizando nas redes sociais.
Sessão foi interrompida
Após a exibição inesperada, a sessão foi imediatamente interrompida e o sistema responsável pela transmissão foi desligado.
Em nota oficial, a Presidência da Câmara informou que há indícios de interferência externa ou instabilidade no sistema de exibição remota utilizado durante a reunião.
“Constatado o fato, desligou-se o sistema, suspendendo-se a exibição das referidas imagens e retomando-se a normalidade do ato”, informou o comunicado.
Câmara abriu investigação
A Câmara Municipal também informou que procedimentos de apuração foram iniciados para esclarecer o ocorrido.
Segundo o Legislativo, as medidas incluem a análise do sistema utilizado nas transmissões e a possibilidade de adoção de medidas administrativas e jurídicas.
O objetivo é identificar a origem da exibição e reforçar os protocolos de segurança e controle dos equipamentos usados nas sessões oficiais.
*Com infromações do Metrópoles