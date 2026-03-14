EUA

Jay Castro registrou em time-lapse o foguete Space Launch System

O fotógrafo brasileiro Jay Castro, de 58 anos, registrou imagens do foguete mais poderoso já desenvolvido pela Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço).

O vídeo foi gravado dentro do Vehicle Assembly Building (Prédio de Montagem de Veículos), localizado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos.

O equipamento estava no local passando por reparos antes de seguir com os preparativos da missão que levará astronautas de volta à órbita da Lua.

Registro em time-lapse

Para capturar as imagens, Castro instalou uma câmera GoPro HERO13 Black em uma plataforma do prédio e deixou o equipamento gravando por cerca de dez horas.

O material foi posteriormente transformado em um vídeo no formato time-lapse, que resume um processo de longa duração em poucos segundos.

O registro mostra o movimento e a preparação do foguete Space Launch System (SLS), principal veículo da agência espacial para as missões do programa Programa Artemis.

Essa não é a primeira vez que a lente do fotógrafo captura fenômenos raros. Em setembro de 2025, ele registrou um foguete da SpaceX cruzando o disco do Sol. Já em janeiro de 2026, capturou a passagem da Estação Espacial Internacional diante da Lua.

Da curiosidade ao credenciamento da Nasa

Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Jay Castro vive nos Estados Unidos desde 1990 com a esposa, Andréa Capponi Castro.

O casal morou inicialmente em Nova York e, em 2007, se mudou para a Flórida — estado que concentra parte importante das atividades espaciais norte-americanas.

Segundo o fotógrafo, o interesse pela exploração espacial surgiu de forma inesperada. Curioso para registrar um lançamento de foguete, ele posicionou uma câmera no quintal de casa, a cerca de 180 quilômetros do Centro Espacial Kennedy.

O experimento chamou atenção pela qualidade e singularidade das imagens e acabou rendendo a Castro um credenciamento oficial da Nasa para registrar eventos ligados às missões espaciais.

Atualmente, ele atua como fotógrafo credenciado da agência para o canal Space Orbit e acompanha operações importantes.

Foi nessa condição que ele registrou, em 25 de fevereiro, o retorno do foguete SLS ao prédio de montagem.

Missão Artemis II

A missão Artemis II levará quatro astronautas para orbitar a Lua, marcando um novo capítulo na exploração espacial.

A tripulação será responsável por testar a nave Orion em uma jornada que percorrerá milhões de quilômetros antes de retornar à Terra.

O projeto também representa um marco histórico: a missão contará com a primeira mulher e o primeiro homem negro a participar de uma jornada tripulada ao redor da Lua.

Tripulação da missão

A equipe da Artemis II é formada por quatro astronautas:

Reid Wiseman – comandante da missão

Victor Glover – piloto

Christina Koch – especialista de missão

Jeremy Hansen – especialista de missão da Agência Espacial Canadense

Victor Glover será o primeiro homem negro a participar de uma missão tripulada ao redor da Lua, enquanto Christina Koch se tornará a primeira mulher a integrar uma missão lunar do programa Artemis.

Retorno à Lua

O programa Artemis tem como objetivo estabelecer uma presença humana duradoura na Lua e preparar futuras missões para Marte.

A Artemis II será a primeira missão tripulada do programa e representa um passo importante para o retorno da humanidade ao satélite natural da Terra.

*Com informações da IstoÉ Planeta

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