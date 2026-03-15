Clássico

Com gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro, o Flamengo venceu o Botafogo e chegou ao G-4 do Brasileirão

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na noite deste sábado (14), em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida foi disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro (futebolista brasileiro). O clássico carioca também contou com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, que observou possíveis convocados para os próximos amistosos.

O treinador italiano anunciará na segunda-feira (16) a lista de convocados para os jogos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol. Autores de dois gols na vitória rubro-negra, Léo Pereira e Pedro aparecem entre os nomes cotados para a convocação.

Classificação do Brasileirão após o clássico

Com a vitória, o Flamengo chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, ao menos momentaneamente, com a mesma pontuação de Palmeiras e Fluminense.

Já o Botafogo caiu para a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O clube alvinegro, porém, ainda tem partidas a menos por causa da disputa da fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Como foi Botafogo x Flamengo

O clássico começou movimentado no Nilton Santos. Logo no primeiro minuto, Pedro teve boa oportunidade para abrir o placar, mas desperdiçou. Na sequência, o Botafogo respondeu em cruzamento perigoso de Alex Telles, que atravessou a área rubro-negra.

Apesar das chances criadas pelo time da casa, quem saiu na frente foi o Flamengo. Aos 13 minutos, Samuel Lino aproveitou uma sobra após disputa entre Guillermo Varela e Alexander Barboza e finalizou para o fundo da rede.

Léo Pereira marca golaço e amplia vantagem

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Flamengo ampliou o marcador. Aos 47 minutos, Léo Pereira cobrou falta com precisão e marcou um belo gol, observado de perto por Carlo Ancelotti nas arquibancadas do estádio.

A situação do Botafogo ficou ainda mais complicada quando o árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar uma falta de Alexander Barboza em Pedro. Após a análise, o zagueiro recebeu cartão vermelho por ser o último homem da defesa.

Pedro fecha a goleada no segundo tempo

Com um jogador a mais, o Flamengo voltou para o segundo tempo mantendo a intensidade ofensiva. Logo na primeira chegada ao ataque, Pedro recebeu assistência de Guillermo Varela e marcou o terceiro gol rubro-negro.

Mesmo em desvantagem numérica e no placar, o Botafogo tentou pressionar em busca de diminuir o prejuízo. O desgaste físico, porém, dificultou as ações da equipe alvinegra, enquanto o Flamengo controlava a posse de bola e criava novas oportunidades.

Nos minutos finais, o time rubro-negro administrou o resultado, trocando passes e mantendo o domínio da partida. Pelo volume ofensivo apresentado, o placar poderia ter sido ainda mais elástico.

Próximos jogos no Brasileirão

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá um desafio fora de casa contra o Palmeiras, na quarta-feira (18), às 19h, no Allianz Parque.

Já o Flamengo volta a campo na quinta-feira (19), quando enfrenta o Clube do Remo às 20h no Estádio do Maracanã.