Acidente de trabalho

Trabalhador de 40 anos caiu de prédio na central de São Paulo

Um homem de 40 anos morreu na manhã deste sábado (14) após cair do 23º andar de um prédio em construção na rua Palmorino Mônaco, no bairro do Brás, São Paulo, região central da São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima trabalhava como operador na obra no momento da queda. O empreendimento é o Brás 120, da construtora RMR Engenharia.

Equipes de resgate foram acionadas

Equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. No entanto, a morte foi constatada ainda no local.

A Polícia Científica de São Paulo realizou a perícia na área e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Caso é investigado pela Polícia Civil

O caso foi registrado como morte suspeita no 8º Distrito Policial do Brás.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da queda.

A CNN Brasil informou que entrou em contato com a construtora RMR Engenharia, responsável pela obra, e aguarda posicionamento da empresa.

*Com infromações da CNN

Leia mais:

Jornal anuncia morte de apresentador minutos depois de público assistir ao seu programa