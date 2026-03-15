Oportunidades

Oportunidades incluem cargos no comércio, indústria e serviços; atendimento ocorre em dois postos do Sine Manaus

Publicado em 15 de março de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 231 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (16), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 41

3 vagas – Promotor de Vendas – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – garantir a organização do departamento, oferecendo atendimento diferenciado ao cliente e impulsionando resultados por meio da oferta de produtos; atender prontamente solicitações do caixa, assegurando integridade das mercadorias e precificação adequada; monitorar entrada e saída de peças no provador, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando Mecânica, Eletromecânica ou Manutenção Industrial;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 12, conhecimento básico em pneumática, elétrica, leitura de diagramas técnicos, ajustes mecânicos, lubrificação, troca de componentes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nas manutenções periódicas das máquinas sacoleiras, extrusoras, impressoras; realizar inspeções visuais, limpeza de peças e ajustes; apoiar o setor técnico na desmontagem, substituição e montagem de componentes e equipamentos; preencher relatórios simples de manutenção e comunicar problemas operacionais.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar limpezas em geral.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Dom Pedro e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza, higienização e conservação de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no plantio, trato e manejo de árvores ornamentais e plantas, incluindo podas, adubação, irrigação, combate a pragas, preparo do solo e limpeza de áreas verdes.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na limpeza, conservação e manutenção básica de ambientes residenciais, comerciais ou industriais; varrer, passar pano, higienizar banheiros, remover lixo, repor materiais de consumo e realizar pequenos reparos.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação de sistemas de ar condicionado; apoiar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração; auxiliar na passagem de tubulação de cobre; realizar limpeza de evaporadoras e condensadoras.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – acompanhar nas atividades diárias e momentos de lazer, organizar brinquedos, roupas e objetos da criança, auxiliar na organização básica da casa relacionada à rotina da criança.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Refrigeração de Veículos Pesados, residir nas proximidades do bairro Santo Agostinho e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado e climatização, realizando limpeza, troca de filtros, verificação de vazamentos, carga de gás e auxílio na instalação de componentes.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – manter a higiene, organização e conservação de ambientes internos e externos, varrendo, lavando, espanando e higienizando superfícies; realizar a coleta de lixo, reposição de materiais e utilizar produtos de limpeza com segurança.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Comprador

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Contabilidade ou Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office ou Sistema de Gestão e possuir documentação completa;

Atividades – adquirir materiais, insumos, produtos ou serviços para uma empresa, buscando o melhor custo-benefício, qualidade e prazo

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização, controle e movimentação eficiente de produtos em um estoque, recebendo, conferindo, armazenando, separando para vendas/expedição e mantendo o local limpo e organizado, com foco em evitar perdas e agilizar processos para vendas e produção.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienizar e conservar áreas fabris, máquinas, equipamentos e ambientes administrativos, garantindo a organização, segurança e o descarte correto de resíduos industriais.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa ;

Atividades – atuar no suporte técnico ao açougueiro, realizando a limpeza, desossa, preparo de cortes, embalagem e pesagem de carnes, além de higienizar equipamentos e organizar o balcão.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com público, demandas administrativas e possuir documentação completa;

Atividades – organizar documentos, atender público e telefone, atualizar planilhas, controlar estoque, emitir notas fiscais e auxiliar em rotinas de RH e financeiro.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 6

2 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por todo o processo de um churrasco, abrangendo desde a seleção, preparo e tempero das carnes até o controle do fogo (brasa), assamento no ponto ideal e corte para servir.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Saladeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – responsável por higienizar, cortar e preparar verduras, legumes, frutas, molhos e pastas, montando saladas e pratos frios de forma atrativa.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Confeitaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas; manipular alimentos e preparar sucos, drinks, e cafés.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar mercadorias, documentos ou produtos de forma segura e ágil, seguindo rotas definidas.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 4

1 vaga – Engenheiro de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia de segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sólido da legislação de SST, normas regulamentadoras (NRs), vivência na elaboração e gestão de LTCAT, PPRA/PGR, em EPI, EPC, sistemas de proteção contra incêndio, domínio do pacote office; vivência no polo industrial de ,manaus e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuação no acompanhamento e implementação de planos de ação em SST, elaboração de procedimentos técnicos de segurança do trabalho, elaboração de relatórios e controles técnicos, condução de reuniões e treinamentos, executar levantamento, análise e gestão de riscos (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes), trabalhar com gestão de segurança e saúde do trabalho: documentação e conformidade legal, prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e cultura de segurança.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Produção de Móveis Artesanais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em fabricação de móveis de fibra sintética e possuir documentação completa;

Atividades – tecelagem de móveis em geral; incluir fibras e cordas náuticas nos móveis.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS EM SERVIÇO – 177

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento do CRM agendor e possuir documentação completa;

Atividades – pesquisar mercado e analisar dados coletados para identificar o potencial de vendas dos produtos e monitorar a performance dos vendedores, além disso, é o profissional responsável por monitorar os concorrentes no mercado local

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – modelagem, corte e costura, utilizando máquinas e técnicas manuais para criar roupas personalizadas ou realizar ajustes em peças prontas.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – tres meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias (B), conhecimento em elétrica e hidráulica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalação e manutenção de quadros elétricos, instalação de bombas em estação de tratamento ETE, instalação e reparos hidráulicos.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona oeste e possuir documentação completa;

Atividades – executar limpeza e manutenção de ambientes para garantir que a empresa funcione corretamente, incluindo a limpeza de áreas comuns, a organização e reposição de materiais.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em condomínio, residir na zona oeste e possuir documentação completa;

Atividades – coordenar escalas, treinar funcionários, controlar o estoque de materiais, supervisionar a qualidade dos serviços e garantir o uso de equipamentos de segurança (EPIs).

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar locais, montar móveis padrão e planejado, instalar e reparar móveis de madeira ou materiais derivados (mdf/mdp) em série ou sob encomenda, seguindo projetos, normas de segurança e qualidade.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão Baú

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira nacional de Habilitação categoria “D”, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, organiza o estoque, confere produtos, prepara embalagens e mantém o local de trabalho limpo e seguro, operando equipamentos como paleteiras e carrinhos para garantir que os produtos cheguem intactos ao destino, auxiliando em toda a logística de recebimento e expedição de materiais.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar e executar os processos de limpeza e lavagem dos veículos de Showroom, indicar melhorias e correções, supervisionar equipe, recomendar aquisição de produtos e equipamentos, elaborar relatórios, controlar a expedição e recebimento de produtos e garantir a melhoria contínua dos processos operacionais.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 3

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – embarque e desembarque de mercadorias, etiquetagem e organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Agente de Limpeza – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – higienização, organização e conservação de ambientes internos e externos, como escritórios, hospitais e áreas comuns; varrer, lavar, tirar o pó, limpar banheiros, remover lixo e repor materiais de higiene, garantindo saúde e bem-estar.

Disponível até 16/03/2026 ou encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

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