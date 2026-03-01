Oportunidade

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+

Publicado em 01 de março de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O Sine Amazonas divulgou, neste domingo (01/03), 309 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (02/03).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outras agências, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte, PAC Shopping Cidade Leste e SindMetal, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Realizar higienização e limpeza: Lavar, varrer, secar, lustrar superfícies, limpar tetos, paredes, vidros, tapetes e cortinas. Manutenção de ambientes: limpar e desinfetar sanitários, remover lixo e resíduos, manter o ambiente organizado.

Gestão de Materiais: Selecionar equipamentos, diluir produtos de limpeza, controlar estoque e relatar necessidades de compra.

Segurança: Utilizar EPIs, isolar áreas, verificar instalações elétricas e relatar avarias.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Experiência em conservação, limpeza ou serviços gerais preferencialmente em indústrias.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

100 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO – apta à PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Experiência em atividades operacionais.

Obrigatório ter cursos de TBO, matemática básica e metrologia.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Aplicar os revestimentos e contrapisos, construir as fundações, construir e demolir estruturas de alvenaria e peças estruturais, coordenar trabalho dos membros de sua equipe com nível inferior às suas atividades, dosar e executar a mistura do cimento, interpretar as ordens de serviços, organizar o trabalho no canteiro de obras, selecionar ferramentas e equipamentos.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Desejáveis cursos de NR 33 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Armazenar em local apropriado as ferramentas e demais utensílios utilizados. Organizar e limpar os materiais e equipamentos no canteiro de obras. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais. Auxiliar no transporte de equipamentos e materiais de construção em geral. Auxiliar o pedreiro, encarregado de obras ou outros profissionais responsáveis pelo serviço. Conservar e limpar as ferramentas utilizadas. Cortar alvenaria. Demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas. Escavar valas. Limpar o local de trabalho, máquinas e ferramentas. Montar e desmontar armações. Preparar misturas para argamassa e cimento. Transportar e/ou misturar materiais.

Desejáveis cursos de NR 33 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de inventário, controle de estoque.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Mecânica ou Técnico em Edificações.

Com experiência na área.

Identificar necessidades do cliente, orientar sobre especificações técnicas e funcionalidades de produtos; atender construtoras, engenheiros, arquitetos e clientes, oferecendo consultoria técnica sobre telhas (termoacústicas, trapezoidais), perfis estruturais, colunas e rufos; auxiliar na criação, edição ou interpretação de plantas de telhado e estruturas para extração de quantitativos; realizar desenhos técnicos básicos de rufos, calhas e peças especiais para corte e dobra (utilizando CAD ou softwares da empresa); auxiliar no cálculo de materiais com precisão utilizando excel (planilhas de cubagem, peso de material, otimização de corte), acompanhar o processo de produção (corte e dobra) junto a fábrica e acompanhar o prazo de entrega.

Conhecimento em AutoCad.

Desejável CNH AB.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Cursando em Edificações ou Logística.

Com experiência na área.

Conferir o recebimento de materiais estruturais, verificando especificações técnicas (tipo de telha, espessura do perfil, comprimento), quantidade e qualidade (amassados, oxidação); organizar o armazenamento de materiais longos (perfis, colunas) e delicados (rufos, telhas pintadas) para evitar deformações ou danos; separar e embalar pedidos (picking e packing) de acordo com ordens de produção ou projetos de engenharia. Interpretar desenhos técnicos de projetos estruturais para separação de materiais (perfil, colunas) e cálculo de quantidade de telhas e rufos; realizar inventários cíclicos e gerais (estoque físico x sistema); conferir notas fiscais e processar pedidos no sistema.

Conhecimento básico/intermediário em AutoCad, medidas, leitura de projetos.

Desejável CNH AB.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LÍDER DE OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Cursando em Mecânica ou Civil.

Com experiência na área.

Operar máquinas de corte e dobra (CNC ou manuais): Guilhotinas, dobradeiras, perfiladeiras de telhas e máquinas de estribos; ajuste e Regulagem: Configurar máquinas (programação, troca de ferramentas, calibração) conforme especificações técnicas do produto; manutenção básica: realizar lubrificação, limpeza e pequenas manutenções preventivas nos equipamentos para garantir o funcionamento seguro; acompanhar ordens de serviço (OS) e cronogramas, garantindo o cumprimento de prazos; controle de Qualidade: verificar peças produzidas, garantindo a conformidade dimensional (medições precisas) e padrões de qualidade.

Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos, metrologia, domínio excel e word e conhecimento em normas de segurança (NR 12).

Desejável CNH AB.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A e moto própria.

Visitar lojas, contagem do estoque, arrumação da mercadoria.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A e moto própria.

Visitar as lojas, coordenar a equipe.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE CABELEIREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Necessário ter experiência como auxiliar em coloração, mechas, escova, alisamento, manutenção de mega de fita, mega queratina, auxiliando o profissional no ato do atendimento com a cliente, organização dos materiais.

Desejável curso de auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de megas, colorista e mechas.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO/ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e/ou equipamentos da empresa; – Garantir a disponibilidade dos veículos e/ou equipamentos da empresa, realizando os serviços mecânicos (inspeções, análises, ajustes, regulagens, reparos, alinhamentos, consertos, medições e testes de funcionamento) e elétrica, caso necessário; – Prestar socorro a veículos/equipamentos; – Desenvolver e garantir fornecedores de manutenção compatíveis com as necessidades da empresa e de seu cliente; – Zelar pela conservação do patrimônio da empresa (veículos, equipamentos, recursos e instalações); – Executar atividades afins, atendendo solicitações de superiores; – Cumprir rigorosamente todos os procedimentos, normas e especificações da empresa e do cliente; – Utilizar corretamente uniformes e equipamentos de proteção disponibilizados pela empresa; – Comprometer-se com as metas operacionais definidas em conjunto com o cliente, DPO/VPO e Programa de Excelência; – Demonstrar comportamento pessoal e profissional compatíveis com a função.

Desejável curso de Técnico em Mecânica e CNH AC ou D ou E.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Logística, Comércio Exterior ou áreas correlatas.

Com experiência na função.

Certificar-se que todos os processos realizados e analisados sob sua responsabilidade estão corretos e dentro dos procedimentos legais e da empresa, atendendo as solicitações em tempo hábil e promovendo a satisfação dos clientes; planejar as atividades diárias do módulo, orientando e determinando as prioridades; embarque (BL, AWM, INVOICE, PACKING LIST, CE MERCANTE); conhecimento em Classificação Fiscal de Mercadorias; conhecimento em Multas e Infrações na Importação; conhecimento sobre Admissão Temporária (exportação importação); conhecimento sobre Amazônia Ocidental – Benefícios junto à Suframa.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Conferir e arquivar documentos, formulários, impressos ou relatórios diversos; auxiliar na montagem e retirada de cópias de documentos; controlar protocolos; auxiliar no preenchimento de guias e formulários diversos; auxiliar nos procedimentos operacionais nos diversos setores da empresa;

Desejável pacote office.

Disponibilidade de horário.

14 VAGAS: COSTUREIRA – apta a PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência mínima na área.

Manuseio de máquinas e equipamentos de costura; conhecimentos gerais em costura.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: MARCENEIRA – apta à PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência em atividades de marcenaria, carpintaria, serralheria ou afins.

Conhecimento no manuseio de ferramentas de marcenaria, carregar placas para cortes e polimento, pintura, montagem e desmontagem para movimentação de local e pequenos reparos em móveis.

Desejáveis cursos atualizados em NR 17 e nr 06 (EPI´S)

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE MARCENEIRO- apta à PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Apoio ao marceneiro em corte, montagem, polimento, pintura e acabamento; Pré-montagem e ajuste de móveis; embalagem e auxílio na organização da oficina.

Desejáveis cursos atualizados em NR 17 e nr 06 (EPI´S)

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar serviços de mecânica em máquinas e equipamentos de diversos.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: COORDENADOR (A) DE RESTAURANTES

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Responsável por coordenar as operações diárias do restaurante, garantindo a excelência no atendimento ao cliente, o cumprimento dos padrões de qualidade, higiene e segurança alimentar, bem como o bom desempenho da equipe e os resultados operacionais do negócio.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função e primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AJUDANTE SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PORTÕES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na manutenção de portão e motor.

Obrigatório CNH A.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Conhecimento em manutenção corretiva e preventiva; conhecimento em borracharia; experiência em alinhamento e balanceamento, troca de óleo.

Obrigatório curso de mecânica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

07 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência mínima na função.

Executar atividades de montagem de relógios, embalagem, transporte de materiais, etc.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego.

Executar atividades de atendimento ao cliente, organizar o salão para o atendimento, entregar os pratos nas mesas e manter organização e limpeza do salão.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA PCD – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função ou primeiro emprego.

Apoio no pré-preparo de alimentos (lavar, cortar, preparar.)

Desejável curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

01 VAGA: INSPETOR (A) DE EQUIPAMENTOS – MANAUS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo

Com experiência mínima na função.

Executar atividades com coletas de termografia elétrica e mecânica; montar relatórios termográficos.

Desejável curso de elétrica.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHEFE DE PISTA – MANAUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima na função.

Disponibilidade de horário. (segunda a sexta 7h às 16h, sábado 8h às 12h, escala 6×1 – folga no domingo)

Dispensa Militar.

10 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – MANAUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – ITACOATIARA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CODAJÁS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CAREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – SÃO PAULO DE OLIVENÇA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – BOA VISTA/RR

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

Leia mais

Minas Gerais registra 72 mortes após fortes chuvas

Vale-transporte passa a custar R$ 5 a partir de hoje em Manaus