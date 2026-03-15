futebol internacional

Uefa confirmou o cancelamento da Finalíssima 2026 após desacordo sobre datas com a Argentina

Publicado em 15 de março de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Union of European Football Associations (Uefa) anunciou neste domingo (15) o cancelamento da Finalíssima 2026, partida que reuniria os campeões da Copa América e da Eurocopa.

O confronto entre Seleção Argentina de Futebol e Seleção Espanhola de Futebol estava inicialmente previsto para ocorrer no Catar, mas a mudança de sede, somada a divergências de datas com a Argentina, tornou a realização inviável.

Segundo comunicado da Uefa, apesar das tentativas de encontrar alternativas, todas as propostas foram recusadas pela Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre as opções apresentadas estavam:

Realização no Estádio Santiago Bernabéu , na Espanha;

, na Espanha; Disputa em dois jogos (ida e volta);

Partida em campo neutro nos dias 27 ou 30 de março.

A Argentina também sugeriu que o evento fosse realizado após a Copa do Mundo, proposta rejeitada pela organização.

Em nota, a Uefa afirmou que tentou preservar a realização do evento, mas destacou que o impasse sobre o calendário impossibilitou o acordo.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Raphinha marca três pelo Barcelona antes da lista de Ancelotti