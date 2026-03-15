A Union of European Football Associations (Uefa) anunciou neste domingo (15) o cancelamento da Finalíssima 2026, partida que reuniria os campeões da Copa América e da Eurocopa.
O confronto entre Seleção Argentina de Futebol e Seleção Espanhola de Futebol estava inicialmente previsto para ocorrer no Catar, mas a mudança de sede, somada a divergências de datas com a Argentina, tornou a realização inviável.
Segundo comunicado da Uefa, apesar das tentativas de encontrar alternativas, todas as propostas foram recusadas pela Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Entre as opções apresentadas estavam:
- Realização no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha;
- Disputa em dois jogos (ida e volta);
- Partida em campo neutro nos dias 27 ou 30 de março.
A Argentina também sugeriu que o evento fosse realizado após a Copa do Mundo, proposta rejeitada pela organização.
Em nota, a Uefa afirmou que tentou preservar a realização do evento, mas destacou que o impasse sobre o calendário impossibilitou o acordo.
*Com informações do Extra
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