O atacante Raphinha deu mais um forte argumento para estar na próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Na vitória do FC Barcelona por 5 a 2 sobre o Sevilla FC, o jogador marcou três gols e foi o grande destaque da partida.
A atuação aconteceu um dia antes da convocação do técnico Carlo Ancelotti, que divulgará a lista de jogadores que disputarão os próximos compromissos da Seleção Brasileira.
O desempenho do brasileiro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e aumentou as expectativas para que ele seja confirmado entre os convocados.
Pré-lista da convocação da Seleção Brasileira
Desde que a pré-lista foi enviada à FIFA há cerca de dez dias, alguns nomes começaram a circular nos bastidores e chamaram atenção por nunca terem sido convocados pelo treinador.
Entre os atacantes cotados aparecem:
- Rayan Vitor, ex-Vasco da Gama e atualmente no AFC Bournemouth
- Igor Thiago, do Brentford FC
- Endrick, que atua no Olympique Lyonnais
- Neymar, atualmente no Santos Futebol Clube
A presença de Neymar na lista é uma das maiores expectativas para a convocação.
Expectativa sobre convocação de Neymar
Neymar não é convocado para a Seleção Brasileira desde que sofreu uma grave lesão em 2024 durante uma partida pela equipe nacional.
O jogador chegou a aparecer em pré-listas no ano passado, tanto com o técnico Dorival Júnior quanto com Carlo Ancelotti, mas acabou ficando de fora por causa de problemas físicos.
O atacante seria observado por Ancelotti na última semana, durante o empate por 2 a 2 entre Santos e Mirassol Futebol Clube, mas acabou poupado da partida.
Possíveis novidades na convocação
Além do setor ofensivo, a convocação da Seleção pode trazer novidades no meio-campo. O treinador ainda precisa definir opções para a posição de volante visando a próxima Copa do Mundo FIFA.
Um dos nomes observados é o de Danilo Barbosa, que atua no Botafogo de Futebol e Regatas.
Na defesa, o zagueiro Gleison Bremer, da Juventus FC, também aparece como opção. O jogador já fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo FIFA de 2022, no Catar.
*Com informações do Lance
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