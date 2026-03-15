Craque

Um dia antes da convocação para Seleção, craque vira destaque nas redes sociais

O atacante Raphinha deu mais um forte argumento para estar na próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Na vitória do FC Barcelona por 5 a 2 sobre o Sevilla FC, o jogador marcou três gols e foi o grande destaque da partida.

A atuação aconteceu um dia antes da convocação do técnico Carlo Ancelotti, que divulgará a lista de jogadores que disputarão os próximos compromissos da Seleção Brasileira.

O desempenho do brasileiro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e aumentou as expectativas para que ele seja confirmado entre os convocados.

Pré-lista da convocação da Seleção Brasileira

Desde que a pré-lista foi enviada à FIFA há cerca de dez dias, alguns nomes começaram a circular nos bastidores e chamaram atenção por nunca terem sido convocados pelo treinador.

Entre os atacantes cotados aparecem:

Rayan Vitor, ex-Vasco da Gama e atualmente no AFC Bournemouth

Igor Thiago, do Brentford FC

Endrick, que atua no Olympique Lyonnais

Neymar, atualmente no Santos Futebol Clube

A presença de Neymar na lista é uma das maiores expectativas para a convocação.

Expectativa sobre convocação de Neymar

Neymar não é convocado para a Seleção Brasileira desde que sofreu uma grave lesão em 2024 durante uma partida pela equipe nacional.

O jogador chegou a aparecer em pré-listas no ano passado, tanto com o técnico Dorival Júnior quanto com Carlo Ancelotti, mas acabou ficando de fora por causa de problemas físicos.

O atacante seria observado por Ancelotti na última semana, durante o empate por 2 a 2 entre Santos e Mirassol Futebol Clube, mas acabou poupado da partida.

Possíveis novidades na convocação

Além do setor ofensivo, a convocação da Seleção pode trazer novidades no meio-campo. O treinador ainda precisa definir opções para a posição de volante visando a próxima Copa do Mundo FIFA.

Um dos nomes observados é o de Danilo Barbosa, que atua no Botafogo de Futebol e Regatas.

Na defesa, o zagueiro Gleison Bremer, da Juventus FC, também aparece como opção. O jogador já fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo FIFA de 2022, no Catar.

*Com informações do Lance

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