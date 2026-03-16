Incêndio

Chamas consumiram o veículo em poucos minutos

Um carro modelo Fiat Strada Adventure de cor vermelha ficou totalmente destruído após pegar fogo na manhã de domingo (15/03), na BR-174, rodovia que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo.

Segundo informações, o veículo teria começado a pegar fogo na parte frontal, em poucos minutos, as chamas se espalharam para a cabine e destruíram completamente o carro.

Apesar da gravidade do caso e da perda total do veículo, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.

Veja vídeo:

Carro pega fogo e fica totalmente destruído na BR-174 pic.twitter.com/D7PcMNPgsH — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 16, 2026

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