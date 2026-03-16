Solidariedade

Gleiciane se recupera de um câncer de mama

A assistente social Gleiciane Salvador, que enfrenta um câncer de mama, comemorou o fim do tratamento de quimioterapia de uma forma diferente nas ruas de Manaus. A caminho da última sessão, ela escreveu na porta e vidro traseiro do carro a frase: “Minha última quimio. Buzine”.

O gesto chamou a atenção de motoristas que passavam pelo carro, que responderam com buzinas, acenos e gestos de apoio. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver vários motoristas buzinando enquanto passam pelo veículo, em uma demonstração espontânea de solidariedade.

Em agradecimento, Gleiciane destacou que concluir a última sessão de quimioterapia representa mais do que o fim de um procedimento médico. Para ela, o momento simboliza o encerramento de uma fase marcada por desafios físicos e emocionais.

Veja vídeo:

Assistente social comemora última quimioterapia e recebe buzinaço de apoio em Manaus pic.twitter.com/LxZRfckoX0 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 16, 2026

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