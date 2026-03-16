Infraestrutura

Etapa faz parte dos estudos técnicos para construção da nova intervenção

A Prefeitura de Manaus iniciou uma nova etapa do projeto do Complexo Viário Passarão, com os serviços de sondagem do solo na avenida Coronel Teixeira, no bairro Nova Esperança, zona Oeste da capital. A atividade começou na sexta-feira (13/03) e integra os estudos técnicos necessários para a execução da obra.

Os trabalhos são realizados por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf), responsável pelo planejamento e execução das obras de infraestrutura da cidade. A sondagem consiste na perfuração do solo para análise das características do terreno, como composição, resistência e profundidade das camadas.

Essas informações são utilizadas por engenheiros para definir as soluções estruturais mais adequadas para a construção do complexo viário.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Renato Junior, a etapa é fundamental para garantir que o projeto seja executado com segurança e planejamento.

“Estamos nas primeiras fases desse grande projeto, que começa justamente com os estudos técnicos necessários para garantir uma obra segura e eficiente. A sondagem do solo permite que nossas equipes planejem cada detalhe da intervenção. A gestão do prefeito David Almeida segue investindo em projetos que vão transformar a mobilidade urbana da nossa cidade, e o complexo viário Passarão será mais um marco importante para Manaus”, afirmou Renato Junior.

Segundo a prefeitura, o Complexo Viário Passarão faz parte de um conjunto de obras estruturantes voltadas para melhorar a mobilidade urbana na capital. A expectativa é que a intervenção contribua para reduzir congestionamentos, aumentar a segurança no trânsito e melhorar o fluxo de veículos na zona Oeste da cidade.

Mudanças no trânsito

Por causa do avanço dos trabalhos na avenida Coronel Teixeira, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que uma nova etapa de intervenções viárias será iniciada nos próximos dias na região.

Durante esse período, o retorno localizado na avenida Coronel Teixeira, no sentido de quem trafega da região do DB Ponta Negra em direção ao bairro Ponta Negra, será interditado.

Como alternativa, o órgão implantará um novo ponto de retorno no semáforo próximo ao DB da Ponta Negra, onde atualmente não há essa possibilidade de conversão.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas durante o período de adaptação às mudanças. O instituto orienta que os condutores redobrem a atenção à sinalização provisória e sigam as orientações para garantir a segurança e a fluidez no trânsito da área.

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