A motociclista Maria Regina Cornélio, de 51 anos, morreu na noite de domingo (15/03), após ser atingida por outra moto na Avenida Mário Andreazza, no bairro Vila Buriti, na zona Sul de Manaus. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao asfalto e sofreu um ferimento grave na cabeça.
O outro condutor envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.
O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga as circunstâncias do acidente e a identidade do envolvido.
De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico provocado por impacto contundente em acidente de trânsito.
— Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 16, 2026
