Distrito de Inovação

Convênio entre Prefeitura de Manaus e Finep viabiliza restauração de casarão histórico para sediar o Distrito de Inovação

O prefeito de David Almeida garantiu mais de R$ 14 milhões para implantar o Parque Tecnológico do Distrito de Inovação do Largo de São Vicente, no centro de Manaus.

O investimento resulta de um convênio entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Além disso, David Almeida anunciou o investimento durante agenda institucional no Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Na ocasião, ele esteve acompanhado do secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

Com a iniciativa, a gestão municipal pretende fortalecer o ambiente de inovação. Ao mesmo tempo, o projeto busca transformar o centro histórico em um polo de tecnologia, empreendedorismo e economia criativa.

Investimento inclui recursos federais

O investimento total ultrapassa R$ 14 milhões. Desse valor, R$ 10.237.624,28 vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A Finep repassa os recursos federais, que não exigem reembolso.

Além disso, a Prefeitura de Manaus aplicará cerca de R$ 4 milhões como contrapartida. Esse valor garantirá a execução das ações previstas no plano de trabalho.

Imagem da Praça Dom Pedro

Casarão histórico abrigará polo de inovação

O convênio também prevê a restauração do casarão histórico da ilha de São Vicente. O imóvel fica no centro da cidade, em frente ao Mirante Lúcia Almeida.

Depois da revitalização, o espaço funcionará como ambiente de inovação. O local reunirá startups, universidades, empresas de tecnologia e centros de pesquisa. Além disso, o projeto incluirá iniciativas da economia criativa.

Segundo o prefeito David Almeida, a proposta conecta revitalização urbana e desenvolvimento econômico.

“Estamos firmando esse convênio da Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Finep, para restaurar o casarão da ilha de São Vicente, no centro da cidade, em frente ao mirante Lúcia Almeida. Vamos levar tecnologia e inovação para essa área dentro do conceito de cidade inteligente no centro de Manaus. Com essa parceria, vamos iniciar em breve as obras de restauro e devolver aquele espaço público em forma de serviços para a população”, afirmou o prefeito.

Projeto fortalece nova economia da Amazônia

Além da revitalização urbana, o Distrito de Inovação prepara Manaus para a nova economia da Amazônia. O projeto ampliará oportunidades para startups. Também incentivará a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Essas iniciativas buscam enfrentar desafios urbanos e ambientais da região.

Para o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, o projeto representa um avanço importante para a capital amazonense.

“O Distrito de Inovação do Largo de São Vicente é um projeto estruturante para Manaus. Com esse convênio, avançamos na construção de um ambiente que conecta tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento econômico, fortalecendo o potencial da cidade como polo de inovação na Amazônia”, destacou.

Prazo de execução será de até 60 meses

O convênio terá prazo de execução de até 60 meses. Durante esse período, equipes realizarão a recuperação do imóvel histórico. Além disso, implantarão a infraestrutura do parque tecnológico.

Por fim, o projeto desenvolverá atividades voltadas à inovação e ao empreendedorismo.

A iniciativa integra a política da Prefeitura de Manaus para diversificar a economia local. Dessa forma, a gestão municipal pretende estimular novos negócios. Também busca ampliar oportunidades de formação e emprego nas áreas de tecnologia e inovação.

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