Unidade itinerante

Serviço inicia no bairro Colônia Oliveira Machado

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel foi entregue na manhã desta segunda-feira (16/03), com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde em áreas com maior vulnerabilidade social ou com dificuldade de acesso às unidades fixas.

O primeiro local a receber a unidade itinerante é o bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul. A estrutura tem capacidade para realizar cerca de 2.466 procedimentos por mês, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Inicialmente, os serviços serão oferecidos sem necessidade de agendamento prévio. Posteriormente, os atendimentos poderão ocorrer tanto por demanda espontânea quanto por agendamento.

A nova estrutura faz parte das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) para fortalecer a rede de atenção primária no município. A unidade vai percorrer diferentes bairros da cidade, seguindo um cronograma de atendimento definido pela secretaria.

Estrutura e serviço

A UBS móvel conta com dois consultórios clínicos, sala de espera, sala de imunização, espaço para dispensação de medicamentos, além de banheiro, copa e área de armazenamento de materiais.

A equipe que atuará na unidade é formada por nove profissionais, incluindo médico clínico geral, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos em patologia clínica, farmacêutico e servidor administrativo.

A unidade oferecerá uma série de serviços da atenção primária à saúde, incluindo consultas médicas em clínica geral e atendimento de enfermagem.

Também serão realizados acompanhamento pré-natal para gestantes e parceiros, planejamento reprodutivo, atendimento integral à saúde de crianças, adolescentes, adultos e idosos, além do acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Entre os procedimentos disponíveis estão ainda vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites, teste de gravidez e exame preventivo do câncer do colo do útero.

Além dos atendimentos individuais, a equipe também realizará ações educativas voltadas à prevenção de doenças e promoção da saúde.

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