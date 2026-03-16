Nova Indústria

Empresa apresenta soluções integradas de saúde e reforça investimentos no Amazonas durante evento da Suframa.

A Hapvida participa da ExpoPIM 4.0 – Nova Indústria no Brasil, evento que acontece nos dias 18, 19 e 20 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a iniciativa reúne empresas, investidores, especialistas e representantes do poder público para discutir o futuro da indústria, da inovação e da sustentabilidade no país.

Nos últimos anos, a Hapvida tem ampliado investimentos na região, com foco no fortalecimento da rede própria e na expansão do acesso à saúde. Atualmente, conta com uma estrutura consolidada no Amazonas, composta por cinco hospitais, dois prontos atendimentos, 13 clínicas e 10 unidades de diagnóstico.

Para André Rosas, diretor executivo da Hapvida, o evento é uma oportunidade de apresentar à sociedade a robustez da companhia. A participação no encontro também fortalece o diálogo com instituições e lideranças que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“Temos ampliado nossos investimentos na região, com foco no fortalecimento da rede própria, na geração de empregos e na ampliação do acesso à saúde de qualidade. Nosso objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais acessível, resolutivo e integrado para que mais pessoas tenham acesso a serviços estruturados e preparados para atender diferentes níveis de complexidade”, ressalta Rosas.

Durante a ExpoPIM 4.0, a Hapvida contará com um estande de 54 metros quadrados, onde apresentará sua estrutura de atendimento e soluções voltadas à saúde suplementar. A proposta é fortalecer ainda mais o relacionamento institucional com empresas do Polo Industrial de Manaus.

“Seguimos firmes no compromisso de investir na região, fortalecendo o sistema de saúde e levando um atendimento integrado e cada vez mais completo à população”, completa Luís Fernando Falsetti, Diretor Executivo Comercial de Grandes Contas.

Estrutura consolidada no Amazonas

Entre as unidades de destaque está o Hospital Nilton Lins, referência em alta complexidade na capital, com mais de 100 leitos distribuídos entre enfermarias, apartamentos e unidades de terapia intensiva, além de centro cirúrgico e ampla oferta de exames.

A rede hospitalar também inclui os hospitais Rio Negro, Rio Solimões e Rio Amazonas, que oferecem pronto atendimento 24 horas, serviços especializados e suporte assistencial completo. A capacidade da Hapvida de atender a população amazonense conta com uma estrutura própria e verticalizada.

Da expansão à liderança: como a Hapvida se tornou a maior empresa de saúde integrada da América

Latina

A trajetória da Hapvida rumo à liderança na saúde suplementar da América Latina é marcada por expansão estratégica, integração de serviços e fortalecimento de sua presença no mercado corporativo. Nesse contexto, André Rosas, Diretor Executivo Comercial Corporate, e Luis Falsetti, Diretor Executivo Comercial de Grandes Contas, destacam como o modelo integrado da companhia, aliado ao foco em soluções, tem consolidado a posição da Hapvida como a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A palestra acontece no dia 19, às 13h15.

A ExpoPIM 4.0

A ExpoPIM 4.0 tem como objetivo apresentar o potencial da Zona Franca de Manaus como protagonista da Indústria 4.0 no Brasil. O evento também busca fomentar negócios, parcerias e investimentos em tecnologias e inovação, além de posicionar o Polo Industrial de Manaus como estratégico para o futuro da indústria brasileira.

Com uma área total de 7.460 metros quadrados, a feira contará com 115 estandes, espaços expositivos, workshops e painéis com especialistas nacionais e internacionais. A programação inclui debates sobre inovação tecnológica, sustentabilidade, reforma tributária e o futuro do Polo Industrial de Manaus.

O público-alvo inclui empresas instaladas no Polo Industrial, investidores nacionais e internacionais, startups de tecnologia, universidades, institutos de pesquisa e estudantes das áreas de tecnologia, administração e economia. O evento também terá demonstrações práticas de robótica, automação avançada, realidade aumentada e digital twins, além de espaços dedicados ao networking e à geração de novos negócios.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

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