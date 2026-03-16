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Produtos com substância proibida TPO podem oferecer risco à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala, fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. A medida segue a comunicação da própria empresa sobre a presença da substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos no Brasil.

Lista de produtos afetados

A Anvisa informou que todos os lotes das seguintes linhas estão incluídos:

Plus Gel Esmalte Impala Gel

Esmalte Gel Impala Gel Plus

Gel Plus Impala Esmalte Gel

Esmalte Gel Plus Impala

Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear

Entenda a proibição da substância TPO

Em outubro de 2025, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 995/2025, proibindo o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes:

TPO (óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina)

DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina ou DMTA)

Essas substâncias podem estar presentes em esmaltes em gel ou produtos para unhas artificiais que requerem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED.

A proibição visa proteger a saúde da população contra riscos de câncer e problemas reprodutivos. A decisão foi aprovada em reunião da diretoria colegiada da Anvisa.

Riscos à saúde

Em nota, a agência destacou:

“A decisão é uma medida para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles.”

Estudos internacionais com animais indicam que:

DMPT : pode causar câncer em humanos

: pode causar câncer em humanos TPO: tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade

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