Amazonas

30 pessoas com deficiência e acompanhantes terão acesso a área inclusiva no Bumbódromo com estrutura completa.

Parintins (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), divulgou nesta segunda-feira (16/03) o resultado das inscrições para pessoas com deficiência acessarem o Espaço Acessível no lançamento do 59º Festival Folclórico de Parintins. A lista está disponível no site da secretaria: www.sepcd.am.gov.br.

A festa acontece no dia 20 de março, na Arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, e contará com apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, além de shows das cantoras Simone Mendes e Klessinha.

Estrutura inclusiva

Os 30 usuários e seus acompanhantes poderão assistir ao espetáculo em área com estrutura personalizada, incluindo:

Telas de apoio com intérpretes de Libras

Rampas de acesso

Hidratação e audiodescrição

Equipes multiprofissionais de suporte durante o evento

O Espaço Acessível fica localizado no centro do Bumbódromo, à frente dos camarotes, e é coordenado pela SEPcD em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, garantindo inclusão do público PcD em grandes eventos do estado.

Credenciamento

Os inscritos devem retirar a credencial no dia do evento, 20 de março, das 9h às 12h, no hall de entrada do Bumbódromo. A aprovação da inscrição foi enviada por e-mail e WhatsApp.

As vagas foram preenchidas por ordem de solicitação e validação de dados, até o esgotamento. Os ingressos são intransferíveis e proibidos de venda.

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