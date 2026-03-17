Segurança

A iniciativa marca o início de um projeto voltado à formação e qualificação dos agentes de segurança municipal

O prefeito David Almeida realiza, nesta terça-feira (17), o lançamento da pedra fundamental da Academia de Polícia Municipal da Amazônia, na Casa Militar, no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus.

Foto: Divulgação

A iniciativa marca o início de um projeto voltado à formação e qualificação dos agentes de segurança municipal, com o objetivo de fortalecer a atuação da Guarda Municipal e aprimorar as políticas públicas na área.

O evento conta com a participação de autoridades e representantes das forças de segurança.