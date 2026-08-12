Tragédia

Rodolfo e Antony estavam dormindo quando as chamas atingiram a residência no Parque São Pedro; avô tentou resgatá-los e ficou ferido.

Manaus (AM) – Duas crianças identificadas como Rodolfo Cavalcante dos Santos Neto, de 10 meses, e Antony Cavalcante dos Santos Neto, de 2 anos, morreram carbonizadas após um incêndio atingir uma kitnet na Rua Paraíso I, no bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os irmãos estavam dormindo em uma cama quando as chamas começaram. Os pais teriam saído da residência por volta das 7h30 e deixado as crianças no imóvel.

O avô dos meninos tentou entrar na kitnet em chamas para retirar os netos, mas não conseguiu. Durante a tentativa de resgate, ele sofreu queimaduras na mão esquerda e na perna esquerda.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. O Instituto Médico-Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

Os pais das crianças foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. As causas do incêndio e as circunstâncias em que as crianças foram deixadas na residência serão investigadas pelas autoridades.

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