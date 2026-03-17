Mercado de Trabalho

Oportunidades são para ensino médio, técnico e superior em diversas áreas; cadastro é gratuito e feito online

No Amazonas, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibiliza 102 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior. A instituição informa que mantém 7,1 mil oportunidades abertas em todo o país, ampliando o acesso de jovens ao mercado de trabalho.

No estado, as oportunidades estão distribuídas em diversas áreas. Entre elas, destacam-se Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Licenciatura, Informática, Comunicação, Técnico em Segurança e Técnico em Elétrica/Eletrônica. Além disso, há vagas destinadas a estudantes do ensino médio.

As bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante.

Cadastro online e atualização de dados

Para concorrer às vagas e criar um perfil no Portal CIEE, o estudante deve acessar o site oficial da instituição. Em seguida, precisa preencher o cadastro gratuito e manter os dados pessoais atualizados. Dessa forma, o CIEE e as empresas conseguem entrar em contato para encaminhar entrevistas.

O candidato também pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação no perfil. Com isso, aumenta as chances de ser convocado para o processo seletivo.

Atendimento presencial em Manaus

No Amazonas, o CIEE mantém unidade em Manaus. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Paxiúbas, nº 215, Conjunto Kyssia, bairro Dom Pedro.

CIEE completa 62 anos de atuação

Desde a fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola atua na capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição informa que já contribuiu para a inserção de 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho.

Além disso, mantém ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

A organização também divulga o novo logotipo, adotado desde agosto de 2023, e orienta que os estudantes acompanhem informações pelas redes sociais oficiais.

(*) Com informações da assessoria