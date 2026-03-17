A psicóloga e mentora Cintia Lima realiza, neste mês, uma nova edição do curso “Liderança de Alto Impacto”, voltado à formação estratégica de gestores e profissionais em crescimento na carreira. A capacitação ocorre nos dias 25 e 26 de março, em Manaus (AM), e propõe desenvolver líderes capazes de transformar comportamento em resultados dentro das organizações.
A psicóloga e mentora Cintia Lima realiza, neste mês, uma nova edição do curso “Liderança de Alto Impacto”, voltado à formação estratégica de gestores e profissionais em crescimento na carreira. A capacitação ocorre nos dias 25 e 26 de março, em Manaus (AM), e propõe desenvolver líderes capazes de transformar comportamento em resultados dentro das organizações.
Formação foca liderança como fator estratégico nas empresas
Em um cenário empresarial marcado por mudanças rápidas, especialistas apontam a liderança como um fator determinante para o desempenho organizacional. Temas como engajamento de equipes, retenção de talentos, clima organizacional e inovação estão ligados à forma como líderes conduzem pessoas e decisões.
“Hoje, a liderança deixou de ser apenas um papel funcional e passou a ser um ativo estratégico dentro das organizações”, afirma Cintia Lima.
Programação aborda autoliderança e gestão de equipes
A formação está estruturada em quatro eixos: Liderando a Si Mesmo, Liderando Pessoas, Liderando Grupos e Liderando o Negócio. Durante o curso, os participantes trabalham temas como autoliderança, comunicação estratégica, feedback estruturado, delegação, gestão de conflitos e alinhamento de equipes aos objetivos corporativos.
Segundo a especialista, o objetivo é ampliar a atuação consciente dos gestores. “Quando o líder estabelece expectativas claras, desenvolve comunicação assertiva e cria um ambiente de responsabilidade compartilhada, o engajamento aumenta e a performance tende a crescer de forma consistente”, destaca.
Capacitação atende líderes experientes e profissionais em transição
O treinamento é direcionado tanto a gestores com experiência quanto a profissionais em processo de transição para cargos de liderança. Dessa forma, a metodologia permite que cada participante avance conforme o nível de maturidade profissional.
Trajetória profissional
Psicóloga, mentora de líderes e master coach, Cintia Lima possui mais de 20 anos de atuação no desenvolvimento de pessoas e lideranças. É palestrante nacional e internacional, autora de oito livros e integrante da Academia de Letras, Ciências e Cultura da Amazônia e da Academia Pan-Americana de Letras e Artes.
Também recebeu o título de Dama Comendadora concedido pela Câmara Brasileira de Cultura.
Serviço
Curso: Liderança de Alto Impacto
Data: 25 e 26 de março, às 18h
Mentora: Cintia Lima
Local: Comfort Hotel Manaus
Mais informações:
E-mail: cintialima@coachcintialima
Instagram: @psi.cintialima
Informações e inscrições: (92) 99110-2299
(*) Com informações da assessoria