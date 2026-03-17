Desenvolvimento profissional

Formação “Liderança de Alto Impacto”, conduzida por Cintia Lima, ocorre nos dias 25 e 26 de março e aborda gestão de pessoas e resultados

A psicóloga e mentora Cintia Lima realiza, neste mês, uma nova edição do curso “Liderança de Alto Impacto”, voltado à formação estratégica de gestores e profissionais em crescimento na carreira. A capacitação ocorre nos dias 25 e 26 de março, em Manaus (AM), e propõe desenvolver líderes capazes de transformar comportamento em resultados dentro das organizações.

A psicóloga e mentora Cintia Lima realiza, neste mês, uma nova edição do curso “Liderança de Alto Impacto”, voltado à formação estratégica de gestores e profissionais em crescimento na carreira. A capacitação ocorre nos dias 25 e 26 de março, em Manaus (AM), e propõe desenvolver líderes capazes de transformar comportamento em resultados dentro das organizações.

Formação foca liderança como fator estratégico nas empresas

Em um cenário empresarial marcado por mudanças rápidas, especialistas apontam a liderança como um fator determinante para o desempenho organizacional. Temas como engajamento de equipes, retenção de talentos, clima organizacional e inovação estão ligados à forma como líderes conduzem pessoas e decisões.

“Hoje, a liderança deixou de ser apenas um papel funcional e passou a ser um ativo estratégico dentro das organizações”, afirma Cintia Lima.

Programação aborda autoliderança e gestão de equipes

A formação está estruturada em quatro eixos: Liderando a Si Mesmo, Liderando Pessoas, Liderando Grupos e Liderando o Negócio. Durante o curso, os participantes trabalham temas como autoliderança, comunicação estratégica, feedback estruturado, delegação, gestão de conflitos e alinhamento de equipes aos objetivos corporativos.

Segundo a especialista, o objetivo é ampliar a atuação consciente dos gestores. “Quando o líder estabelece expectativas claras, desenvolve comunicação assertiva e cria um ambiente de responsabilidade compartilhada, o engajamento aumenta e a performance tende a crescer de forma consistente”, destaca.

Capacitação atende líderes experientes e profissionais em transição

O treinamento é direcionado tanto a gestores com experiência quanto a profissionais em processo de transição para cargos de liderança. Dessa forma, a metodologia permite que cada participante avance conforme o nível de maturidade profissional.

Trajetória profissional

Psicóloga, mentora de líderes e master coach, Cintia Lima possui mais de 20 anos de atuação no desenvolvimento de pessoas e lideranças. É palestrante nacional e internacional, autora de oito livros e integrante da Academia de Letras, Ciências e Cultura da Amazônia e da Academia Pan-Americana de Letras e Artes.

Também recebeu o título de Dama Comendadora concedido pela Câmara Brasileira de Cultura.

Serviço

Curso: Liderança de Alto Impacto

Data: 25 e 26 de março, às 18h

Mentora: Cintia Lima

Local: Comfort Hotel Manaus

Mais informações:

E-mail: cintialima@coachcintialima

Instagram: @psi.cintialima

Informações e inscrições: (92) 99110-2299

(*) Com informações da assessoria