Investigação

Restos mortais estavam em sacola plástica e serão analisados pela perícia.

Moradores encontraram uma ossada humana, na tarde desta terça-feira (17), no quilômetro 27 da rodovia AM-010. Os restos mortais estavam dentro de uma sacola plástica, em uma área de mata às margens da estrada.

Local foi isolado para perícia

A polícia foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica. Equipes do Instituto de Criminalística iniciaram a análise do local para identificar há quanto tempo a ossada estava no local.

Os peritos também buscam coletar vestígios que possam ajudar na identificação da vítima. A ossada foi levada para o Instituto Médico Legal (IML).

Caso será investigado pela DEHS

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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