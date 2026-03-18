Manaus (AM) – Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-marido na noite desta terça-feira (17), dentro do Terminal 3, no bairro Cidade Nova, na zona Norte da capital amazonense.
A vítima foi atingida por golpes de faca e ficou bastante ferida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher ensanguentada logo após o ataque.
Vítima foi socorrida pelo Samu
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Suspeito foi preso em flagrante
O homem foi preso ainda no local por equipes da Polícia Militar. Ele estava com a faca usada no crime e foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.
Ataque ocorreu dentro do terminal
De acordo com informações repassadas pela PM, o suspeito já vinha perseguindo a vítima. Na noite anterior, ele teria ido até um estabelecimento onde ela estava com amigas.
Nesta terça-feira, ele teria aguardado a mulher no Terminal 3. Ao vê-la, a vítima tentou fugir, mas foi alcançada próximo à catraca, onde acabou sendo atingida por três golpes de faca.
Motivação teria sido ciúmes
Durante a abordagem, o suspeito afirmou que cometeu o crime por ciúmes e alegou ter sido traído. A versão ainda será investigada pela Polícia Civil.
O caso deve ser apurado como tentativa de feminicídio.
VEJA VÍDEO DO SUSPEITO FALANDO SOBRE O CRIME
VEJA VÍDEO DA VÍTIMA SENDO SOCORRIDA
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