Intimidação

Vídeo mostra momento em que motorista mostra martelo para intimidar socorristas

Um motorista foi demitido após bloquear a passagem de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ameaçar socorristas com um martelo na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Em nota, a empresa HU Serviços de Telecomunicações, para a qual o homem prestava serviço, informou que considerou o caso grave e adotou medidas imediatas. O motorista foi desligado e não faz mais parte do quadro da empresa.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, o carro aparece trafegando lentamente na faixa da esquerda, enquanto a ambulância tenta seguir atendimento de emergência com sinais sonoros e luminosos ligados. Mesmo com os pedidos da equipe, o motorista não dá passagem.

“É omissão de socorro, não tem ninguém na frente dele”, diz uma socorrista durante a gravação.

Quando a ambulância consegue iniciar a ultrapassagem, o condutor é flagrado segurando e apontando um martelo na direção dos profissionais de saúde, em atitude de intimidação.

Veja vídeo:

Motorista impede passagem de ambulância e ameaça socorristas com martelo em Manaus pic.twitter.com/m5ZFx3h7Oz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 17, 2026

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