Susto

Ferry boat fazia trajeto entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira

O ferry boat Lady Luiza, que fazia a rota entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, encalhou na noite desta terça-feira (17/03) após bater em uma pedra e sofrer um furo no casco enquanto navegava pelo Rio Negro.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o desespero entre os passageiros com muita correria e gritaria. O comandante conseguiu levar a embarcação até a margem, e as pessoas foram retiradas às pressas para uma área de praia na comunidade de Bomfim.

Apesar do susto, não há registro de mortos ou feridos graves.

A empresa responsável informou que a situação foi controlada e que a retirada dos passageiros ocorreu por precaução.

Veja vídeo:

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